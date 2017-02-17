Частная компания восстановит обрушившееся панно в центре Калуги

Как мы рассказывали, в мае прошлого года на улице Пушкина в Калуге часть панно, созданного в честь подвигов солдат Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, рухнуло на тротуар. После этого коммунальщики отбили куски панно, грозившее упасть на прохожих.

Сейчас в доме проходит капитальный ремонт. А панно продолжает разрушаться.

При этом городские власти заверяли, что панно восстановят ещё в 2016 году. Однако этого не произошло. Более того, в пятиэтажке, на фасад которой нанесено изображение, начался капитальный ремонт. Горожане опасаются, что по завершению работ панно и вовсе исчезнет.

- В настоящее время в рамках капитального ремонта идёт ремонт кровли и ремонт фасада дома, - рассказала kp40.ru в пятницу, 17 февраля, заместитель директора ООО ЖРЭУ № 4 Ирина МАРКОВА. - Те, кто делают сейчас фасад, до панно вообще не дотрагиваются. Ещё в прошлом году разрабатывалась сметная документация на восстановление этого панно управлением ЖКХ Калуги. И они должны были найти подрядчика.

Как нам сообщили в горуправе, панно восстановят уже в этом году.

- По предварительной договоренности, подрядная организация обязуется за счет своих средств провести работы по восстановлению панно на фасаде в весенне-летний период 2017 года, - пояснили в горуправе.

Правда, там добавили, что это произойдёт, если погода позволит провести все необходимые работы.

Фото: Facebook.