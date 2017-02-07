Четвертый мост через Оку построят в районе улицы Степана Разина

Четвертый мост через Оку решено построить в Калуге в районе улицы Степана Разина. Об этом во вторник, 7 февраля, на коллегии в областной администрации заявил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
Новый мост, по словам Артамонова, должен появиться в районе улицы Степана Разина.
- Я дал указание приступить к проектированию, - отметил Артамонов.
Как конкретно будет проходить дорога к мосту, губернатор не уточнил. Не называются пока и какие-либо сроки.
Напомним, третий мост в районе Анненок и южный обход Калуги при своевременном финансировании из федерального бюджета надеются сдать к концу 2017 года. Когда же будет построен отрезок Анненки-Петрово, то протяженность калужской кольцевой дороги составит 88 километров. Для сравнения, длина МКАД — 109 километров.
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