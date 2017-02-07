Главная > Новости > Благоустройство

Четвертый мост через Оку построят в районе улицы Степана Разина

07.02.2017 12:03 14 4204 Алёна Павлова

Четвертый мост через Оку решено построить в Калуге в районе улицы Степана Разина. Об этом во вторник, 7 февраля, на коллегии в областной администрации заявил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Новый мост, по словам Артамонова, должен появиться в районе улицы Степана Разина.

- Я дал указание приступить к проектированию, - отметил Артамонов.

Как конкретно будет проходить дорога к мосту, губернатор не уточнил. Не называются пока и какие-либо сроки.

Напомним, третий мост в районе Анненок и южный обход Калуги при своевременном финансировании из федерального бюджета надеются сдать к концу 2017 года. Когда же будет построен отрезок Анненки-Петрово, то протяженность калужской кольцевой дороги составит 88 километров. Для сравнения, длина МКАД — 109 километров.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство анатолий артамонов

Еще новости из рубрики «Благоустройство»

400 жалоб на снег и сосульки поступило в ГЖИ Калуги 02.02.2017 08:59

Горуправа просит убрать машины с пяти улиц 31.01.2017 16:32

Губернатор предложил греть крыши 30.01.2017 12:14

Мэр о коммунальщиках: «Издеваются в зимний период над муниципалитетом» 24.01.2017 09:36

Горобцов о сохранении рынка под куполом: «Я вас услышал» 19.01.2017 16:39


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 14 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 11 февраля, 17:30
Субботний мусейон
Калужский музей изобразительных искусств
вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

вт 07 февраля, 18:00
Интерактивная постановка: "Зимний парк"
Фото-театр "Клевер"
сб 11 февраля, 10:30
Мастер-класс "Городецкая роспись"
Дом мастеров
сб 11 февраля, 12:00
В гостях у динозавра
Калужский областной краеведческий музей
сб 11 февраля, 12:30
Мастер-класс ко Дню всех влюбленных
Большая рыба

Концерты

ср 08 февраля, 10:00
Фестиваль ансамблевой музыки "Созвучие"
Детская школа искусств №1 им. Н.П. Ракова
чт 09 февраля, 19:00
«Играй, гармонь! 30 лет в эфире!»
Филармония
пт 10 февраля, 19:00
Оперетта с участием артистов балета "Мадемуазель Нитуш"
Филармония
чт 09 февраля, 21:00
Концерт Levithan
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Отпетые напарники
Притяжение
Балерина
Космос между нами
Новости компаний

«Ростелеком» обеспечил возможность электронной записи в школы Калужской области

Бизнес по-настоящему вместе с МегаФон

Встречайте Масленицу в «Хате»

Инвестиции в себя

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Я буду

Артем Летний Вчера 20:27

ЧК - Притяжение

Viktorch1311 01 фев 2017 09:08

megathrone's блог - Неудачная попытка скрыться с места ДТП

megathrone 22 янв 2017 00:40

Нитуш's блог - Кому-нибудь нужен иллюстратор сказок? Я подучусь, если нужно!

Нитуш 18 янв 2017 19:59