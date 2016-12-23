Главная > Новости > Благоустройство

Сквер «Пожарным и спасателям» откроют 27 декабря

23.12.2016 16:26 6 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, в Губернском парке в Калуге недавно должны были открыть сквер «Пожарным и спасателям». Однако мероприятие сорвалось из-за изменившихся планов федерального министра Владимира Пучкова.

Новая дата церемонии открытия – 27 декабря. В торжественном мероприятии, посвящённом Дню Спасателя Российской Федерации, примет участие генерал-майор внутренней службы, начальник Главного управления МЧС России по Калужской области Валерий Клименко.

Живая музыка прозвучит в исполнении духового оркестра Главного управления МЧС.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: благоустройство мчс валерий клименко владимир пучков
Еще новости из рубрики «Благоустройство»

В Губернском парке всё-таки залили каток 21.12.2016 15:20

В Калуге опять заговорили о полностью пешеходной улице Театральной 15.12.2016 16:36

Гостиные ряды засыпали песком 06.12.2016 13:12

Артамонов предложил всем калужанам скинуться на строительство парка на месте рынка 05.12.2016 09:53

Ночью снег вывозили с трёх улиц 02.12.2016 12:44


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 6 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 25 декабря, 11:00
Театр вещей
Дом музыки
вс 25 декабря, 15:00
Афиша мероприятий "Новый год 2017" в Калуге
Калуга
сб 31 декабря, 10:00
Афиша Обнинска: Новый год 2017
Обнинск

Для детей

сб 24 декабря, 18:00
Новый год в Стране чудес
Десятое Королевство, Театр праздников
сб 24 декабря, 19:00
Путешествие в страну бременских музыкантов
Калуга
вс 25 декабря, 10:00
Новогоднее космическое путешествие
Арена КТЗ, ДК
вс 25 декабря, 11:00
Афиша детских интерактивных занятий в Краеведческом
Калужский областной краеведческий музей

Концерты

сб 24 декабря, 19:00
Творческий вечер Ирины Муравьёвой
Филармония
сб 24 декабря, 19:00
Финал премии «Рок моей души»
Madness Bar
сб 24 декабря, 20:32
Авторский проект Сергея Сувида "Погружение"
Небо, антикафе
сб 24 декабря, 21:00
Концерты Znaki
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Призрачная красота
Новогодний корпоратив
Пассажиры
Моана
Новости компаний

Личный кабинет доступен бизнес-клиентам «Ростелекома» по всей стране

Популярные места для селфи в Калуге по версии МегаФона

Каждому к Новому году – собственную цифровую елку от «Ростелекома»

«МегаФон» продолжает расширять сеть в Калуге и области

Новости Обнинска
Блоги

Артем Летний's блог - Волк не просто воет на луну

Артем Летний 22 дек 2016 22:05

записки непостороннего - Кто виноват?

mason 21 дек 2016 10:55

Артем Летний's блог - Письмо

Артем Летний 13 дек 2016 11:02

Артем Летний's блог - Я пленён

Артем Летний 10 дек 2016 23:39