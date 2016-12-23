Сквер «Пожарным и спасателям» откроют 27 декабря

Как мы уже рассказывали, в Губернском парке в Калуге недавно должны были открыть сквер «Пожарным и спасателям». Однако мероприятие сорвалось из-за изменившихся планов федерального министра Владимира Пучкова.
Новая дата церемонии открытия – 27 декабря. В торжественном мероприятии, посвящённом Дню Спасателя Российской Федерации, примет участие генерал-майор внутренней службы, начальник Главного управления МЧС России по Калужской области Валерий Клименко.
Живая музыка прозвучит в исполнении духового оркестра Главного управления МЧС.
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