Сквер «Пожарным и спасателям» откроют 27 декабря

Как мы уже рассказывали, в Губернском парке в Калуге недавно должны были открыть сквер «Пожарным и спасателям». Однако мероприятие сорвалось из-за изменившихся планов федерального министра Владимира Пучкова.

Новая дата церемонии открытия – 27 декабря. В торжественном мероприятии, посвящённом Дню Спасателя Российской Федерации, примет участие генерал-майор внутренней службы, начальник Главного управления МЧС России по Калужской области Валерий Клименко.

Живая музыка прозвучит в исполнении духового оркестра Главного управления МЧС.