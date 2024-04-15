В Штатах ребенок застрял в дымоходе

Мальчик полез на крышу в городе Уитмен, штат Массачусетс. Об инциденте проинформировали WCVB-TV.

Никого из врослых дома не было. Мальчик полез на крышу через окно второго этажа. Он забрался в дымоход, но обратно вылезти у него уже не получилось.

Свидетелем этому стала соседка. Женщина перепугалась и позже рассказала, что понимала, что не сможет поймать его, так как высота очень большая.

Отцу семейства об инциденте рассказал второй ребенок по телефону. Пока мужчина добрался до дома, маленького хулигана уже достали пожарные.