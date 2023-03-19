Волейболисты из Калужской области выиграли медали Кубка России

В Архангельске завершился второй этап Кубка России по пляжному волейболу.

В мужском турнире в матче за третье место победу над парой из Беларуси одержали спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Максим Сиволап и Игорь Величко.

В финал пробились также представители первого наукограда. Обнинские спортсмены Алексей Архипов и Дмитрий Веретюк уступили Олегу Стояновскому и Илье Лешукову и завоевали серебряные награды.

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