Еще две хоккейные команды создадут в Калужской области

В среду, 8 марта, во Дворце спорта в Калуге хоккейный клуб «Калуга» разгромил команду «Олимпийский» из Рязани со счетом 6:1. Эта победа гарантировала калужанам место в первой тройке в дивизионе «Б» Юношеской хоккейной лиги.

После матча присутствовавший на игре губернатор Владислав Шапша сделал неожиданное заявление.

Глава региона объявил о создании еще двух хоккейных команд в Калужской области.

- Создаем еще две команды: на базе спортшколы «Олимп» в Обнинске в дивизионе «Б» Юношеской хоккейной лиги и совместно с КГУ имени Циолковского команду для участия в Студенческой хоккейной лиги, - пояснил Шапша.

Нынешний хоккейный клуб «Калуга» из дивизиона «Б» перейдет в дивизион «А» Юношеской хоккейной лиги.

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