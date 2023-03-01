Чтобы отсечь халявщиков, калужские фанаты требуют сделать вход на хоккей платным

Как мы уже сообщали, билеты на последний домашний матч хоккейного клуба «Калуги» расхватали за один день.

В следующую среду, 8 марта, в областной столице наша команда проведет заключительный домашний матч в рамках Юниорской хоккейной лиги-Б.

Наши игроки встретятся с клубом «Олимпийский» из Рязани.

Бесплатные билеты на этот матч в кассах Дворца спорта начали раздавать 28 февраля. И к вечеру вторника они уже закончились.

В группе ХК «Калуга» по этому поводу развернулась большая дискуссия, в ходе которой некоторые болельщики потребовали сделать билеты на хоккей платными.

- Билеты на сектора 3,4,9,10 вообще не поступили «в продажу». Не хочется верить в коррупционную составляющую, но... Как и на предыдущие игры распространение было добровольно-принудительное через подчиненные организации для заполняемости дворца. Кому это очковтирательство нужно? Нашим высокопоставленным Пиарвожатым? Показаться на пару минут на игре с переполненными трибунами ради контента? Сделайте уже цивилизованную продажу за деньги билетов в кассе, на сайте. Хоть на клюшки пацанам. К хоккеистам вопросов нет - бьются, себя не жалея, - написала калужанка Ольга.

- Такой себе подарочек! Ходишь на все матчи, начиная с первого, а тут даже моргнуть не успел, не досталось! Ребятам победы. Будем смотреть трансляцию, - пишет еще одна калужанка Дарья.

- В первый день раздачи билетов уже не было. Как так? – написали в еще одном комментарии. - 22 февраля было полно свободных мест. Несознательные граждане, которые набирают и не приходят?! Рекомендую продавать билеты хотя бы по 100 рублей, тогда не будут набирать на себя и того парня, который и вовсе не придёт.

Подробнее о хоккейном буме в Калуге мы рассказывали здесь.

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