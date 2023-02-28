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Стало известно расписание «Лыжни России» в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 14:24 0 258
Стало известно расписание «Лыжни России» в Калуге

В субботу, 4 марта, в Калуге пройдет 41-ая открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Расписание соревнований во вторник опубликовало министерство спорта Калужской области.

Старты участников состоятся на территории конно-спортивной школы в Анненках:

  • в 11:50 – дети 2016 г.р и моложе. Дистанцию в 300 метров дошколята пройдут без палок, а на финише получат сладкие подарки;
  • в 12:00 стартуют все желающие. Дистанция – 2000 метров;
  • в 12:10 – общеобразовательные организации.

Начало регистрации - в 11:00. Регистрация участников из общеобразовательных (в том числе школ-интернатов) и дошкольных организаций будет в Центре спортивной подготовки «Анненки». С 11:00 и до 11:45 на сцене будет организована концертно-развлекательная программа.

Участники красной группы (профессионалы) подают заявки через Orgeo. Регистрация завершится 2 марта в 16:00. Старт красной группы состоится в 11:00 на базе спортивной школы олимпийского резерва «Орленок»:

  • для юношей и девушек 2005 г.р. и моложе – дистанция 5000 метров;
  • для мужчин и женщин 2004 г.р. и старше – дистанция 10000 метров.

Награждение профессионалов пройдет в 13:00 в СШОР «Орленок».

В 12:30 в месте проведения массового старта состоится торжественная церемония награждения. Участники «Лыжни России» получат памятные шапочки и номера, а также сертификаты об участии.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 14:24 0 258
Тэги: спорт лыжня россии
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