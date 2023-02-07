Футболисты «Калуги» попали в снегопад на юге России
Во вторник, 7 февраля, футбольный клуб «Калуга» проведет первый в 2023 году товарищеский матч. На сборах в Крымске калужане сыграют с новороссийским «Черноморцем».
Перед игрой в Крымске начался снегопад. Температура воздуха опустилась до -5 градусов.
После этого матча калужане вернутся домой со сборов в Краснодарском крае.
Чемпионат России во втором дивизионе возобновится в апреле.
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