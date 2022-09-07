В Калуге впервые пройдет чемпионат мира по полиатлону
На следующей неделе в Калуге стартует чемпионат мира по полиатлону среди детей и спортсменов в возрасте до 23 лет. Об этом в среду, 7 сентября, на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Соревнования пройдут с 12 по 16 сентября на трех площадках: во Дворце спорта «Центральный», на стадионе «Юность» и в спортшколе «Многоборец».
Участниками чемпионата мира станут 150 спортсменов из России, Казахстана, Республики Беларусь, а также Камеруна, Туниса, Марокко и Индии, сообщил глава Калужской области.
Полиатлон берет свое начало из многоборья комплекса ГТО.
В Калуге спортсмены будут соревноваться в пятиборье с бегом: стрельба из пневматической винтовки, бег на среднюю дистанцию, спринт в беге, спринт в плавании и метание.
- Кстати, чемпионат РСФСР 1973 года проходил в Калуге, - рассказал Шапша. - Калужская область среди тех регионов, где традиции этого вида многоборья сохранялись и сейчас активно развиваются. Полиатлон пока не входит в число Олимпийских видов спорта, но набирает популярность во многих странах мира.
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