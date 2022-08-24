Обнинские волейболистки выиграли первенство России

В Анапе завершилось первенство страны по пляжному волейболу.

В соревнованиях принимали участие девушки и юноши 2006-2007 годов рождения.

В среду, 24 августа, в финале спортсменки волейбольного клуба «Обнинск» Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева встречались с командой из Краснодарского края.

Наши волейболистки разгромно уступили в первом сете – 13:21. После этого ход матча резко изменился.

Во второй партии обнинские девушки камня на камне не оставили от соперниц – 21:11.

В решающем сете спортсменки сборной Калужской области также оказались сильнее – 15:8.

Видео решающих розыгрышей смотрите в нашем телеграм-канале.

Спортсменки ВК «Обнинск» Маргарита Григорьева и Дарья Гордеева – победители первенства России 2022 года.

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