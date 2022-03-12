Обнинские волейболисты выигрывают в Архангельске и Воронеже

В субботу, 12 марта, в двух городах России игроки волейбольного клуба «Обнинск» принимали участие в матчах чемпионата страны.

В классическом волейболе мужская команда в рамках 8-го тура Высшей лиги «Б» встречалась с клубом «Ставрополь-СГАУ». «Обнинск» добился убедительной победы в трех партиях.

В Архангельске продолжается первый этап чемпионата России по пляжному волейболу. Обнинские спортсмены пробились в полуфинальную стадию турнира. У мужчин за медали поборются Дмитрий Веретюк и Игорь Величко.

У женщин в полуфинал пробились Арина Ряжнова и Елизавета Губина.

Победители и призеры турнира в Архангельске станут известны в воскресенье, 13 марта.

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