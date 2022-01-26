Олимпийский чемпион Алексей Немов откроет школу спортивной гимнастики в Калужской области

В Тарусе планируется открыть школу спортивной гимнастики, которой будет руководить четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. В среду, 26 января, об этом сообщил министр экономического развития Калужской области Владимир ПОПОВ.

Школу создадут при финансовой поддержке одного из тарусских бизнесменов.

По словам Владимира Попова, правительство Калужской области окажет поддержку проекту в рамках государственно-частного партнерства.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!