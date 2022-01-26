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Олимпийский чемпион Алексей Немов откроет школу спортивной гимнастики в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: страница Немова в ВК.
Опубликовано: 26.01.2022 15:54 3 641
Олимпийский чемпион Алексей Немов откроет школу спортивной гимнастики в Калужской области

В Тарусе планируется открыть школу спортивной гимнастики, которой будет руководить четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. В среду, 26 января, об этом сообщил министр экономического развития Калужской области Владимир ПОПОВ.

Школу создадут при финансовой поддержке одного из тарусских бизнесменов.

По словам Владимира Попова, правительство Калужской области окажет поддержку проекту в рамках государственно-частного партнерства.

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Дмитрий Ивьев , Фото: страница Немова в ВК.
Опубликовано: 26.01.2022 15:54 3 641
Тэги: спорт владимир попов алексей немов
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