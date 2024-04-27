В Калуге заработал скейт-парк

Он находится на Грабцевском шоссе, 93 у тренировочной площадки «Орбита», сообщили в министерстве спорта.

Территория открыта для экстремалов с 10:00 до 20:00.

- При себе обязательно необходимо иметь защитную экипировку - шлем, наколенники и налокотники, а также ознакомиться с правилами использования скейт-парка, написанными на информационном стенде, - говорится в предупреждении для посетителей.