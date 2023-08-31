Нападающего ФК «Калуга» Артема Федчука дисквалифицировали на полгода

В четверг, 31 август, Российский футбольный союз принял решение об отстранении от игры на 6 месяцев 28-летнего футболиста ФК «Калуга» Артема Федчука, сообщает ТАСС. О решении дисциплинарного комитета представителям СМИ рассказал его глава – Артур Григорьянц.

Спортсмена дисквалифицировали из-за неуплаты компенсации клубу «Чайка», с которым он разорвал соглашение в одностороннем порядке.

По решению CAS , Федчук должен был выплатить «Чайке» 10 миллионов рублей.

Артем Федчук играет за «Калугу» с июля этого года. Футболист участвовал в шести матчах и забил один гол.

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