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Калужские пловцы заняли призовые места на Всероссийских паралимпийских играх

Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 23.06.2023 17:17 0 175
Калужские пловцы заняли призовые места на Всероссийских паралимпийских играх

21 июня в городе Дзержинске Нижегородской области в рамках Летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» стартовал чемпионат России по спорту лиц с ПОДА (плавание). За победу боролись 300 сильнейших пловцов из 42 регионов, сообщили в Минспорта Калужской области.

В первый день соревнований на дистанциях 50 метров вольным стилем призовые места заняли спортсмены из спортшколы олимпийского резерва «Труд» и спортивно-адаптивной школы «Эверест». Полина Талалаева завоевала «серебро», а Даниил Негода – «бронзу».

На второй и третий день чемпионата Полина Талалаева завоевала награды в стартах на 200 метров вольным стилем и на 50 метров на спине.

Евгений Черников получил звание «Мастер спорта России» и занял 8 строчку в итоговом протоколе заплыва на 50 метров вольным стилем.

Еще один калужанин Апетнак Артенян на этой же дистанции занял 9 место.

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Софья Фирсова, Фото: Министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 23.06.2023 17:17 0 175
Тэги: спорт соревнования
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