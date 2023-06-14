Калужские спортсмены завоевали три «золота» и «бронзу» на соревнованиях по городошному спорту
В выходные в Калуге завершились всероссийские открытые соревнования по городошному спорту «Памяти заслуженного мастера спорта СССР С.И. Громова». В них принимали участие спортсмены старше 55 лет. Калужане завоевали три золотых и одну бронзовую медали, сообщили в минспорта.
В семидневном турнире принимали участие 48 спортсменов из 13 регионов.
На первую ступень пьедестала почета в командном зачете поднялись калужане: Евгений Сорокин, Виктор Аникеев, Валентин Валентович и Владимир Чуприков.
«Золото» в личном зачете завоевали Виктор Аникеев (мужчины 1949-1953 г.р.) и Евгений Сорокин (мужчины 1964-1968 г.р.).
Владимир Чуприков завоевал бронзовую медаль в европейских городках.
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