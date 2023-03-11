Доцент Юлия Чернова: статистику Калужской области подпортили зарплаты автопрома и доходы арендодателей

Одной из ключевых новостей этой недели стали данные Росстат по реальным доходам жителей Калужской области в 2022 году, которые уменьшились на 8,4% по сравнению с 2021-м.

О причинах этого, рассказала доцент кафедры «Экономика, финансы и гуманитарные дисциплины», кандидата экономических наук Калужского филиала «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» Юлия ЧЕРНОВА.

- Реальные доходы населения – это пять видов денежных доходов, из которых вычитаются обязательные платежи. Полученная сумма скорректирована на коэффициент инфляции потребительских цен, - говорит Юлия Чернова. – Денежные доходы состоят из пяти больших групп: оплата труда, социальные выплаты, доходы от бизнеса и предпринимательской деятельности, доходы от собственности и прочие доходы.

Давайте разберемся в нашей нехитрой формуле, - продолжает Чернова. - Начнем с инфляции. К сожалению, одна из макроэкономических причин, по которой упали реальные доходы, именно она. Инфляция оказалась выше ожидаемой.

По всей стране выросли обязательные платежи. В декабре, а не как обычно в феврале, были увеличены взносы за содержание и обслуживание жилья, текущий ремонт, повышены тарифы на газ и электроэнергию.

Минус дали предприятия автопрома в плане заработной платы. Понятно, что людям платили 2/3, но это ведь не 100%. Тем более, роста зарплаты не было. А в автопроме в Калужской области работают более 10 000 человек. Это огромная цифра. Если нет потребительского спроса, то теряется интерес к собственности, к ее аренде. Люди перемещаются в более благополучные на данный момент регионы. В Калужской области собственность, к сожалению, стала терять в цене и доходности. Это особенно заметно по столице региона и Обнинску. Там аренда приносила хороший доход.

Именно из-за падения заработных плат в автопроме и уменьшения доходности от аренды реальные доходы в Калужской области упали.

- Надо в ближайшие месяцы хотя бы сохранить доходы от предпринимательской деятельности. У нас в регионе есть такие программы поддержки. И необходимо ждать увеличение социальных выплат. В нашем регионе продолжат создавать рабочие места. И нужно, еще раз это повторю, помогать любому виду предпринимательской деятельности. Тогда ситуация в Калужской области начнет выправляться, - отметила Юлия Чернова.

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