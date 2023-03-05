В Калужской области 99 человек заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, сообщили в воскресенье, 5 марта, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали девять человек.

Выздоровели 62 пациента.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.