В Калуге мусорные площадки взяли под видеонаблюдение

В Калуге на двух площадках для сбора мусора установили камеры фото- и видеофиксации. В управление городского хозяйства сообщили о запуске в конце 2022 года пилотного проекта.

- Суть проекта - организация видеонаблюдения за состоянием площадок для сбора ТБО И ТКО на территории города, - рассказали в горхозяйстве.

С помощью камер коммунальщики будут выявлять такие нарушения, как:

- наличие мусора на площадке

- отклонение от графика вывоза мусора с контейнерных площадок;

- фиксация транспортных средств, с которых производится сброс строительного мусора, опиленных веток деревьев на контейнерную площадку и прилегающую территорию;

- фиксация состояния площадок и повреждение их конструктивных элементов.

Как рассказали в ведомстве, уже есть первые результаты — камера зафиксировала момент сброса опиленных веток деревьев калужанином с грузового автомобиля «Газель» на прилегающую территорию контейнерной площадки. Теперь виновник должен будет заплатить штраф.

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