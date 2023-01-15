В Калуге мусорные площадки взяли под видеонаблюдение
В Калуге на двух площадках для сбора мусора установили камеры фото- и видеофиксации. В управление городского хозяйства сообщили о запуске в конце 2022 года пилотного проекта.
- Суть проекта - организация видеонаблюдения за состоянием площадок для сбора ТБО И ТКО на территории города, - рассказали в горхозяйстве.
С помощью камер коммунальщики будут выявлять такие нарушения, как:
- наличие мусора на площадке
- отклонение от графика вывоза мусора с контейнерных площадок;
- фиксация транспортных средств, с которых производится сброс строительного мусора, опиленных веток деревьев на контейнерную площадку и прилегающую территорию;
- фиксация состояния площадок и повреждение их конструктивных элементов.
Как рассказали в ведомстве, уже есть первые результаты — камера зафиксировала момент сброса опиленных веток деревьев калужанином с грузового автомобиля «Газель» на прилегающую территорию контейнерной площадки. Теперь виновник должен будет заплатить штраф.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!