Министру спорта региона Олегу Сердюкову объявлен выговор за организацию Кубка России по спортивной гимнастике

В четверг, 7 июля, мы сообщали о том, что в Калуге зрители Кубка России по спортивной гимнастике жалуются на невыносимую жару. Спортсмены также говорили о нехватке кислорода в зале.

Губернатор Владислав Шапша отреагировал на ситуацию.

— Российские спортсмены и так находятся под мощным давлением недружественных стран. Обеспечить комфортные условия проводимых у нас соревнований мы обязаны. Провели «разбор полетов» с министром спорта Олегом Сердюковым и директором Дворца спорта Станиславом Лопуховым.



Такого отношения к делу не потерплю. Обоим – выговор! Обеспечить комфортные условия проводимых у нас соревнований мы обязаны.



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