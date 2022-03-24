24 марта в Калуге начала выходить газета «Молодой ленинец»

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 марта.

1879 – в деревне Лапино Медынского уезда родился Алексей Христофорович Митрофанов (24(12).03.1879 – 2.09.1941), известный революционный деятель член РСДРП с 1903 года.

1907 – «Губернские Ведомости» рассказали о концерте хора духовной музыки П. Соколова в Перемышле.

1920 – в Калуге вышел первый номер газеты «Молодой ленинец». До 1 мая 1952 года газета выходила под названием «Под Красным знаменем Союза» и «Авангард».

1992 - калужане услышали первую передачу радиокомпании «Городское радио Калуги».

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