Ирина Дубцова и Игорь Крутой сняли клип 16-летней калужанке

Как мы уже рассказывали, 16-летняя Татьяна МАВРОДИ из Жуковского района стала финалисткой проекта «Ты супер!» на телеканале НТВ. Выступление девушки так понравилось жюри, что Игорь Крутой, Ирина Дубцова, Диана Арбенина и Алексей Воробьев пообещали снять для нее клип. И вот на этой неделе состоялась премьера.

Музыку и слова песни «Смотри» для Татьяны Мавроди написала Ирина Дубцова. Клип снял Алексей Воробьев.

- Чудеса случаются, - прокомментировала видео на своей странице в «Инстаграме» Ирина Дубцова. - Помните, я обещала написать песню талантливой Татьяне Мавроди? Пожалуйста! Посмотрите, какой клип Лёша Воробьев снял Танюше. Огромное спасибо Игорю Яковлевичу Крутому, Диане Арбениной и Юле Сумачевой за помощь! Они, как и обещали, профинансировали это кино! А это и правда настоящее кино о девочке, в которую не верил парень... Парень, в которого она была влюблена. Это история о том, что мечты сбываются, что возможно абсолютно всё, о вере в себя, о преданности своей мечте! Мы желаем Танюше творческих успехов и поздравляем ее с первым клипом!

Слова и музыку для песни калужанки написала Ирина Дубцова.

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