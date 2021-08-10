В Калуге троих водителей общественного транспорта оштрафовали за работу без маски

В Калуге сотрудники управления административно-технического контроля вместе с инспекторами ГИБДД проверили работу общественного транспорта. Об итогах рейда во вторник, 10 августа, сообщил глава управления Станислав ОРЕХОВ.

Проверялось, как пассажиры и водители соблюдают масочный режим. Всего инспекторы остановили 18 единиц общественного транспорта

Среди пассажиров нарушителей не было. А вот на троих водителей составили административные протоколы. Их ждет суд.

- Со всеми гражданами и водителями были проведены профилактические разъяснительные беседы о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, установленных в регионе, на период действия режима повышенной готовности, - отметил Орехов.

Напомним, масочный режим действует в Калужской области до 31 августа. Но его могут продлить и на осень.