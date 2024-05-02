В Калуге назвали самые популярные детские имена за месяц

Статистику апреля в четверг, 2 мая, представил городской загс.

Мальчиков чаще всего называли Александрами, Дмитриями, Матвеями и Михаилами. У девочек следующие популярные имена: Василиса, Мария, Полина и Анна.

Всего за апрель в Калуге появились на свет 298 детей. Среди них были 166 мальчиков и 132 девочки.

В четырех калужских семьях родились двойни, в одной – тройня.