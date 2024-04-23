В Обнинске восстановят ансамбль школы-колонии «Бодрая жизнь»

Речь об этом шла на встрече начальника управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгения Чудакова с собственником земли Лилией Марулиной.

Предпринимательница рассказала, что уже разработана концепция проекта.

Планируется, что после воссоздания элементов исторического ансамбля на территории бывшей школы-колонии заработает центр семейного отдыха.

- Все градостроительные элементы исторической среды будут восстановлены с учётом ранее существующих архитектурных приемов, - подчеркнул Чудаков. - Сейчас ведется проектирование.

Летняя детская трудовая колония «Бодрая жизнь» была основана педагогом Станиславом Шацким на территории нынешнего Обнинска в 1911 году. Каждое лето там жили 60-80 детей, занимавшихся в клубах общества «Детский труд и отдых».