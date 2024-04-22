Заболеваемость ОРВИ выросла в Калужской области

За неделю, с 15 по 21 апреля, к врачам обратились 5808 человек. Тогда как за предыдущие семь дней было 5649 случаев, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Чаще стали болеть дети всех возрастов. А вот среди взрослых пациентов стало меньше.

В больницы с ОРВИ попали 24 человека.

Школьников также вновь стали отправлять на дистанционное обучение. Один класс был закрыт в Людиново.