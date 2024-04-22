В Калужской области 1500 человек побывали в техникумах и колледжах на Дне открытых дверей

- Дни открытых дверей - это хорошая возможность для молодежи узнать о востребованных профессиях, преимуществах программы «Профессионалитет», - прокомментировал Владислав Шапша.

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