В Калужской области возобновил работу вонючий завод

Ранее мы рассказывали, что жители поселка Ферзиково в Калужской области страдали от соседства с заводом «Агрокальций». Дым от предприятия накрывал поселок, людей мучали приступы кашля и аллергические реакции, тошнота.

Внезапные проверки выявили нарушения на заводе, деятельность которого приостановили на 60 дней.

Во время посещения Ферзиковского района губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вредное производство будет перенесено из Ферзиково.

Во вторник, 9 апреля, ферзиковчанин Алексей Каргашин рассказал, что завод начал работу.

— Вчера запустился завод, при этом не убрали дробину, не сделали очистные, а запах сразу задушил весь поселок! – говорит Алексей.

В этот же день состоялось заседание Арбитражного суда по делу о деятельности «Агрокальция».

— То, что происходило в арбитражном суде вчера, невозможно объяснить, – продолжает рассказ неравнодушный ферзиковчанин. – И Роспотребнадзор и адвокат ООО «Агрокальций» утверждают, что жители Ферзикова не жаловались на завод, нет таких обращений! Сотни звонков на прямую линию Роспотребнадзора! Более 1200 подписей под одним из заявлений, это почти все дееспособное население поселка! Мы докажем, что мы правы!

Ситуацию нам прокомментировали в администрации Ферзиковского района:

– Определенный судом срок приостановления деятельности истек, собственник возобновил производство, – сообщает и.о. главы Ферзиковского района Роман ВАЛУЕВ. – Управлением Роспотребнадзора по Калужской области составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в мировой суд. Администрация Ферзиковского района обратилась в компетентные органы о проведении проверок и обследовании территории. Перенос производства по-прежнему актуален. Администрацией Ферзиковского района предложено несколько вариантов новых площадок. Собственник предприятия изучает предложения с привлечением экологов.

Пивная дробина по-прежнему лежит открытой на территории предприятия.