В Калуге днем горят уличные фонари

В воскресенье днем на Правобережье Калуги горят уличные фонари, сообщает наш читатель. Освещаются улицы Генерала Попова, Фомушина, Павла Ягужинского. Протяженность не менее 3 километров.

Буквально в начале недели жители Правого берега массово жаловались как раз на отсутствие освещения по этому участку дороги в темное время суток.

- Уже несколько дней нет освещения по дороге Фомушина от светофора в сторону Кошелева, - сообщала 14 марта вгруппе ВКонтакте "Правый берег Калуга (Правобережье) Официальная!" калужанка Лана Кошонова. - Есть информация почему?

Водители и пешеходы подтверждали слова, сообщая об опасности передвижения по улицам в полной темноте.

- Работу уличного освещения восстановили, - ответили калужанам в Горуправе 15 марта.

Осталось настроить работу освещения так, чтобы деньги налогоплательщиков не тратили впустую.