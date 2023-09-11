В Калужской области 335 человек умерли из-за алкоголя

Во Всемирный день трезвости, 11 сентября, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко опубликовал статистику по смертям от алкоголя.

С января в регионе 335 человек скончались от причин, ассоциированных с алкоголем.

- Это на 85 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - подчеркнул министр.

Напомним, на учете в Калужской области стоят 8739 алкоголиков.

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