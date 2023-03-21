«За вывоз мусора ежемесячно платим, а грязи все становится больше и больше»: жители Калужской области жалуются на вывоз отходов

Наша читательница Анастасия прислала 20 марта в редакцию письмо с жалобой на состояние площадки для сбора мусора в селе Совхоз Коллективизатор Жиздринского района.

По ее словам, отходы вывозят только раз в неделю. Контейнеры стоят переполненными. Из-за этого мусор разлетается, а вокруг – грязь.

- На Совхоз Коллективизатор, примерно 60 дворов, стоит два мусорных бака без крышек. На дворе 21 век, люди в космос летают, в каждом доме машинка стиральная, а администрация Жиздринского района ответила, что не заменят на новые современные баки с крышкой в этом году и не благоустроят подход к мусорным бакам, - говорится в письме женщины. - Скоро начнется сезон дождей, и к мусорным бакам совсем не подойти, так как грязь, а когда будет тепло, рядом с детской площадкой мусорные баки, и, если их не закрывать, могут пострадать дети от насекомых. Может от таких укусов быть летальный исход, около бака бегают собаки, крысы, разносят данный мусор. В Совхозе Коллективизатор много детей, скоро весна, будут приезжать из ближайших регионов дети на отдых к своим бабушкам и дедушкам. Так же с наступлением тепла появятся мухи, насекомые, будет зловонный запах по всему Коллективизатору. За вывоз мусора ежемесячно платим, а грязи все становится больше и больше.

Анастасия считает, что бюджет Калужской области позволяет установить современные баки с крышкой и благоустроить подход к мусорным бакам.

- До недавнего времени по всей деревне один раз в неделю проезжала мусорная машина и собирала мусор у двора каждого дома, в Коллективизаторе царила чистота и порядок, - отметила также она. - Данный совхоз можно было ставить в пример другим деревням из регионов в РФ.

Свою жалобу жительница Жиздринского района не только прислала нам, но и разместила на странице губернатора. Там ей ответили местные чиновники.

- График вывоза мусора с контейнерных площадок один раз в неделю, - пояснили в администрации Жиздринского района. - До 1 ноября 2023 года будут установлены шесть дополнительных мусорных площадок, что позволит избежать такого накопления мусора. Приносим извинения за временные неудобства.

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