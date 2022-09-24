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Жители Калуги массово жалуются на отсутствие отопления

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2022 14:00 1 471
Жители Калуги массово жалуются на отсутствие отопления

В Калуге отопительный сезон стартовал 19 сентября, однако во многих многоэтажках батареи до сих пор холодные. Масса жалоб на этой неделе пришла нам от читателей.

- Когда дадут отопление по улице Степана Разина, 56, 54, 52, 50, четная сторона? – спрашивает калужанка. - Звонила в Теплосеть Ленинского района, сказали, что Телеграфный завод стоит, котельная не работает и когда заработает, не известно. А люди замерзают в панельных домах. Ведь есть пожилые, дети. Почему не подумать о них. КЭМЗа уже с понедельника затопила, так переведите нас на котельную завода КЭМЗ.

О проблемах на улице Степана Разина говорится в сообщениях и других наших читателей. Без тепла, по их словам, дома №46, 48, 77, 81, 89, 99. Аналогичная проблема на соседних улицах Энгельса, Горького, Николо-Козинской.

В городской управе ситуацию прокомментировали 23 сентября.

В администрации заявили, что старт отопительного сезона 19 сентября не означает, что тепло будет одновременно у всех.

- Стоит отметить, что каждая котельная и подключенные к ней потребители представляют собой отдельную систему теплоснабжения и реализация мероприятий по пуску тепла может продлиться до двух недель в зависимости от протяженности самой системы, - пояснили чиновники.

Уважаемые читатели, а у вас дома тепло? Расскажите в комментариях!

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.09.2022 14:00 1 471
Тэги: недвижимость жкх отопление
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