В Людиново передумали отключать воду

Утром 22 апреля администрация района сообщала, что воды будет в течение 13 часов 23 апреля.

Однако ближе к вечеру появилась новая информация от чиновников:

- Водоснабжение завтра в городе будет. Ремонтные работы перенесены на неопределенный срок.