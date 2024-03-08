В Калуге хотят продать 23 старинных дома

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков опубликовал список объектов культурного наследия, которые власти областной столицы хотят отдать в частные руки в 2024-2025 годах. Новые собственники должны будут привести здания в порядок.

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