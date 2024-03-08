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В Калуге хотят продать 23 старинных дома

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.03.2024 10:15 0 311
В Калуге хотят продать 23 старинных дома

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков опубликовал список объектов культурного наследия, которые власти областной столицы хотят отдать в частные руки в 2024-2025 годах. Новые собственники должны будут привести здания в порядок.

План на 2024 год:

  • Дом Макаровых-Низяевых, Баумана, 24,
  • Жилой дом 1790 года, Карпова, 1,
  • Жилой дом с рыбкоптильней, Карпова, 5,
  • Жилой дом конца XIX века, Воронина, 10,
  • Дом Мусатова конца XVIII века, Баумана, 18,
  • Дом Зюзина, конца XVIII-начала XIX века, Кутузова, 9,
  • Дом Носовых конца XVIII века, Баумана, 35,
  • Дом с лавкой Блиновой 1820 годов, Театральная, 18.

План на 2025 год:

  • Усадьба XIX века, Воскресенская, 18,
  • Городская усадьба XVIII века, Первомайская, 31,
  • Дом Вашковых XIX века, Подвойского, 5,
  • Жилой дом начала XX века, Салтыкова-Щедрина, 6,
  • Жилой дом конца XIX века, Смоленская, 13,
  • Флигель усадьбы Бореевых-Слесаревых, Григоров, 9,
  • Жилой дом XIX века, переулок Воскресенский, 31,
  • Дом Дехтерева начала XIX века, Баумана, 13,
  • Усадьба Вяземских XVIII века, Баумана, 15б,
  • Дом Сахаровых начала XIX века, Георгиевская, 25,
  • Усадьба XVIII века, Декабристов, 9,
  • Здание усадебных флигелей XIX века, Достоевского, 45,
  • Дом с лавками 1950 года, Ленина, 121,
  • Жилой дом XVII века, Плеханова, 73,
  • Усадьба Козловых XVIII века, Кутузова, 7.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.03.2024 10:15 0 311
Тэги: недвижимость жкх
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