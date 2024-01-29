Жители Козельска с Нового года сидят без воды

Наша читательница рассказала о проблеме, которая произошла у дома №31 на улице Горького еще 31 декабря.

Там сломалась уличная водозаборная колонка.

- С этих пор нет воды, - написала женщина. - Куда еще обращаться, мы уже не знаем?! В областной водоканал звонили, в 112 звонили, один раз приехала бригада из двух пьяных человек и сказали: «Нам проще заменить колонку, чем ее отремонтировать!» Мы предложили им запчасть, которую нужно заменить, но они наотрез отказались.

В «Калугаоблводоканале» после нашего обращения пообещали сегодня выехать на место и за два дня провести ремонт.

Некоторое время спустя мы получили сообщение от жительницы.

- Спасибо большое,за Ваше участие в наше проблеме. Сегодня приехали поставили новую. Низкий поклон Вам!!!