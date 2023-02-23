Хоккей в Калуге подарил аншлаг и победу

Лето – время футбола, а зима – пора хоккей. За игру номер один в Калуге уже 13 лет отвечает профессиональный клуб с выстроенной системой А вот великолепной пятерки и вратаря в областной столице просто не было.

Многое поменялось после постройки дворца спорта «Центральный». Да, к этому объекту много претензий. Во-первых, он появился на месте единственного в исторической части города футбольного стадиона. Во-вторых, по сравнению с другими подобными спортивными объектами «Центральный» больше похож на тренировочную площадку, а не то место, где болельщикам можно с удовольствием провести время.

Но все же дворец спорта есть. И в нем, наконец, появилась настоящая жизнь. Благодаря фанатам хоккея – бизнесменам, которые любят эту игру. Именно они начали устраивать на матчах ХК «Калуга», который был создан в 2022 году и сейчас идет на третьем месте, настоящее шоу.

На хоккее не надо стесняться.

Чтобы посмотреть на игры Юниорской хоккейной лиги-Б, теперь нужно выстраиваться в большую очередь. Организаторам матча 22 февраля с командой «Россошь», которая шла на четвертом месте в турнирной таблице, пришлось выпускать билеты. Иначе могли возникнуть конфликтные ситуации между пришедшими на матч калужанами. Ведь мест всего 3000, а желающих попасть на хоккей уже больше.

Билеты на предпоследнюю домашнюю игру были бесплатными. Буквально за три дня все они разлетелись. Министерству спорта даже пришлось призывать болельщиков отдать билеты, если кому-то не получится прийти на матч с «Россошью».

Калужане, видимо, оказались сознательными. Уже за час до начала матча болельщики начали собираться у дворца спорта «Центральный». Надо отдать должное организаторам матча, с проходом на игру проблем практически не возникло. Несмотря на огромную толпу людей, болельщиков запускали достаточно быстро.

Удовольствие от хоккея получило как старшее поколение...

...так и молодые девушки, которые с радостью ходят на матчи.

Многие из калужан были в фирменных свитерах хоккейного клуба «Калуга». А вся атмосфера настраивала на прекрасный спортивный вечер.

Перед матчем болельщиков ждало небольшое шоу. И, скорее всего, наши хоккеисты слишком долго ждали начала поединка. В первые минуты команда из Воронежской области выглядела убедительно, хорошо прессинговала и в итоге неожиданно для многих забила шайбу. Уже на четвертой минуте гости вышли вперед. Правда, на этом праздник для гостей завершился. Дальше радовались 3000 калужских болельщиков.

Уже в первом периоде хозяева площадки доказали, кто на ледовой площадке хозяин. До конца стартового отрезка игры калужане забросили две безответные шайбы в ворота соперников. Отличились Григорий Батареев и Егор Станавов.

После перерыва при поддержке 3000 болельщиков наши хоккеисты окончательно разобрали на запасные части оборону «Россоши». Наконец, калужане решили свою основную проблему – реализацию опасную моментов. Ведь в последней гостевой игре в Орле у подопечных тренера Александр Кудинова была куча возможностей, чтобы множество раз забросить шайбу в ворота противников. Но в итоге в основное время и в овертайме удалось огорчить орловского голкипера лишь один раз.

В Калуге же «Россошь» в одном втором периоде пропустила трижды. Голами отметились Данила Новиков, Никита Сокоев, а Григорий Батареев оформил дубль.

В итоге на второй перерыв калужане ушли, ведя со счетом 5:2. Болельщикам такой хоккей, конечно, нравился. Тем более, что в перерыве для калужан, пришедших на матч, устраивали активности. Ледовая арена множество раз аплодировала целующимся влюбленным землякам, которых показывали на медиа-кубе.

Правда, предпраздничное настроение и комфортный счет в итоге расслабили наших хоккеистов. «Россошь» же в перерыве кто-то из запасных частей собрал. И команда, представляющая Воронежскую область, едва не вернулась в игру.

Калужские хоккеисты празднуют победу.

Гости сократили преимущество – 3:5. И были близки к тому, чтобы отправить калужских болельщиков за валидолом. Но в итоге все-таки калужане справились с давлением от «Россоши» и завершили матч в свою пользу.

- Мы победили сегодня за счет хорошего настроя и подготовки, - отметил после матча главный тренер ХК «Калуга» Александр КУДИНОВ. - Всегда приятно играть в такой обстановке, когда за тебя переживают тысячи болельщиков. А мы ведь пытаемся занять второе место. Сейчас очки терять никак нельзя. Поэтому побеждаем. Стараемся от матча к матчу показывать хоккей более высокого класса. Сегодня в первом и втором периодах выглядели очень сильно. В заключительном игровом отрезке что-то поломалось. Может быть, слишком поверили в свою победу.

5:3 – ХК «Калуга» борется за серебряные медали в своем первом сезоне в Юниорской хоккейной лиге-Б.

Пока наши хоккеисты идут на третьем месте. Чтобы добиться повышения в классе, необходимо подняться на одну строчку.

Последний домашний матч в этом сезоне наша команда проведет 8 марта. Ждите появление билетов в кассах дворца спорта.

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