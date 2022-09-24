В Калуге водохранилище очистит новый подрядчик

Только утихла шумиха по поводу очистки Яченского водохранилища, как прилетела новая весточка – региональное министерство природы расторгло договор с подрядчиком. Что? Как? Они же так долго его искали! Где и когда найдут другого?

Но в этот раз события развивались молниеносно и следующая весть не заставила себя долго ждать – министерство заключило договор на очистку Калужского моря с новым подрядчиком.

Напомним историю вопроса. Первые торги на работы по расчистке водохранилища объявили в апреле этого года. Претенденты были, но они не прошли проверку системой электронных торгов. Повторный конкурс выиграла фирма из Балашихи, которая принимала участие в строительстве Крымского моста.

Несмотря на то, что у этого подрядчика более 70% предшествующих контрактов были расторгнуты по соглашению сторон, он победил в конкурсе.

Также мы заметили, что у первого контрагента, если верить данным о выполненных договорах, опыт очистки водоемов, пусть не таких больших, как Яченское водохранилище, но был, а вот у нового - только строительные работы и незаконченная рекультивация полигона ТБО.

За разъяснениями мы обратились в региональное министерство природы. По словам чиновников, основным критерием при выборе подрядчика было наличие у него специализированной техники и оборудования.

В остальном, кроме организации-исполнителя, ничего в муниципальном контракте не изменилось.

Об эт ом нам рассказал начальник отдела использования водных объектов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Михаил ПРОХОРОВ.

Тягомотина

- Чем вам не понравился предыдущий подрядчик?

- Он очень долго приступал к работам, согласовывал графики и проект производства работ. Также фирма хотела приметить технологию, которая не соответствовала утвержденной технологии, принятой в проектной документации.

- А чем она не соответствовала?

- Согласно проектной документации, предлагается разработка грунта земснарядом, то есть с помощью силы воды земснаряд изымает донные отложения и перекачивает их на карту намыва в районе Подзавалья, с последующим вывозом на полигон ТБО в Красный городок.

Не знаю по каким причинам, возможно, не было оборудования у подрядчика, они предложили разделить наш водный объект на три равные части и применить Метод захваток.

Согласно ему, донные отложения перебрасываются с первой «захватки» на вторую. Потом со второй на третью, и только с третьей на карты намыва с последующим вывозом. Данный метод, предлагаемый подрядчиком, давно известен и не содержит ничего нового, однако он не имеет отношения к поставленной задаче по расчистке Яченского водохранилища и приводит к его дополнительному загрязнению с экологической точки зрения.

Проблема возникла из-за того, что донные отложения, которые изымаются из водного объекта, сразу попадают обратно в него и это может нанести непоправимый ущерб водоему.

Предыдущий подрядчик дважды направлял в министерство на согласование свой проект производства работ. Оба раза мы и проектный институт - разработчик проектной документации - ему отказывали и предлагали вернуться к рассмотрению той технологии, которая была принята ранее, т.е. перекачкой сразу на карты намыва.

Но они не согласились. Пока шли споры, уходило драгоценное время, и министерством было приняло решение о расторжении договора.

Новые работники

- Подрядчики будут работать своими силами или привлекать субподрядчиков?

- По условиям контракта, он будет работать своими силами. Эта компания уже приступила к работам. В этот же день после подписания договора они уже вышел на объект и приступили к получение необходимых согласований с собственниками инженерных коммуникаций и разрешительных документов до начала производства работ.

- Место карт намыва не изменилось?

- Нет, ни место, ни технология не менялись. Какая площадка была предусмотрена проектной документацией, такая и осталась. Точнее - район Подзавалья города Калуги. На данный момент подрядчик ведет следующие подготовительные работы:

завезены на площадку выполнения работ необходимые машины, механизмы, приспособления и оборудование;

проведены мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ;

приняли разбивочную геодезическую основу, подготовили площадку под строительный городок, завезли вагончики.

- Как вы думаете, они смогут справиться с таким объемом?

- Проектная документация получила положительное заключение экспертизы на соответствие строительным нормам и правилам. Технология применима в данном конкретном случае.

На данный момент идет процесс реализации, то есть подрядчик тоже посмотрел, сможет ли он справиться или нет, есть ли у него такое оборудование. Он это все подтвердил и сейчас уже начал подготовительные работы на объекте.

Сроки

- Как долго будут идти работы?

- Принятые технологические и конструктивные решения в проекте рассчитаны на три года. Процесс длительный и возможны какие-то корректировки проектной документации, но без изменения самой технологии.

Первый год - доставка и развертывание земснаряда с устройством плавучего пульпопровода, подготовка площадки для намыва и отстоя пульпы с частичным вывозом обезвоженного донного остатка.

Второй год – откачка донных отложений с использованием земснаряда на карты намыва с последующим вывозом обезвоженного донного остатка.

Третий год – откачка донных отложений с использованием земснаряда на карты намыва с последующим вывозом обезвоженного донного остатка

Заключительные работы - демонтаж земснаряда и пульпопровода, рекультивация карт намыва.

- Илом будут рекультивировать полигон? Здесь тоже ничего не изменилось?

- На картах намыва ил обезвоживается, чтобы его в дальнейшем могли транспортировать. В этой части проектная документация тоже не менялась.

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