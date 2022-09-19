Психолог из Калуги Андрей Скатов рассказал, почему подростков притягивают опасности и заброшенные здания

В последнее время в Калуге случились две серьезные трагедии с подростками. 10 сентября вечером в деревне Рождествено, что недалеко от Калуги, в заброшенное здание бывшего колледжа забрались подростки.

По информации прокуратуры, один из ребят бил по стенам, после чего бетонная плита упала и придавила ребенка.13-летний подросток погиб на месте, а его 15-летний друг получил травмы.

А летом в Полотняном заводе 14-летний подросток нашел в огороде снаряд времён Великой Отечественной войны и вместе с двумя друзьями решил его разобрать.В итоге один ребенок погиб, второй получил серьезные травмы, третий чудом не пострадал.

Почему подростков так притягивают опасности, почему они выбирают экстремальные увлечения, участвуют в глупых и рискованных челленжах, вляпываются в разные истории, разбираемся с калужским клиническим психологом Андреем СКАТОВЫМ.

Страх, как защита

- Андрей, почему подростки подвергают себя опасности?

- Причин, почему подростков тянет в опасные места, много. Кто-то из детей таким образом привлекает к себе внимание, кто-то пытается противостоять каким-то сложившимся нормам. Это и попытка пощекотать себе нервы.

Кроме того, подростка легко спровоцировать, обвинив в страхе, особенно мальчиков. И часто мальчик, чтобы показать, что он сильный, храбрый, лидер, что имеет право быть в этой компании, потому что она крутая, подвергает себя опасности.

Это момент такой инициации в определенных подростковых группах. И не всегда подростку это нравится, но ему говорят: «Хочешь быть с нами - иди выполни задание».

Я сам в подростковом сталкивался с такими ситуациями. Тогда ещё бегали район на район, и мне сказали: «Хочешь с нами тусоваться, пойдем против другого района».

Сейчас чердаки, подвалы лучше контролируются. В моём подростком возрасте всё было открыто. Стало больше кружков, секций, больше возможностей. Но при этом ситуация, где дети сидят в подъездах, ходят без присмотра по улицам, остаётся.

Родители не заинтересованы в них. А у кого-то родители работают в ночные смены, нет возможности с кем-то оставить ребенка.

- Ещё притягивает романтизм, загадочность заброшенных зданий…

- Это даже целая культура. Блогеры рассказывают страшные мистические истории про какие-то места. Подростки смотрят триллеры, ужастики. И для них ночная прогулка на кладбище, или в заброшенное строение - определенная интрига.

Но это недооценка опасности. Сложно объяснить ребенку на пальцах, что такое огонь, пока он не обожжётся.

- У них отсутствует страх?

- Страх, как защитный механизм, заложен в нас природой. Грубо говоря, выжили те, кто пугался и не ходил в те места, где водятся тигры. Но у подростка страх возникает, когда появляется негативный опыт: я обжёгся, и у меня появился страх обжечься снова, повторно испытать болевые ощущения.

До этого страх, как защитная реакция, не функционирует. У каждого из нас есть свой негативный опыт с болевыми ситуациями, где мы с качелей упали, поранились, или ударились.

Тогда закрепляется страх, как защитный механизм, а не как негативное качество, связанное со слабостью характера. Потому что часто есть противовесы, когда говорят: «Не бойся, будь смелее!»

Но кому-то достаточно одного негативного опыта, а другому надо максимально себя испытать, набить себе шишек. И здесь многое зависит от родителей, насколько они рисковые.

Взрослые люди, конечно, меньше подвергаются риску. Но они могут демонстрировать опасное вождение автомобиля, или неадекватное поведение в каких-то ситуациях, неосмотрительность. Ребёнок это видит. А учится он не на словах, а на примерах.

У кого-то ценность жизни - один из важных параметров, а другой относится к этому более прохладно, поверхностно. И передает пример порастающему поколению.

Подростки внушаемы

- На такое рисковое поведение подростков влияют компьютерные игры, фильмы?

- Конечно. Ребенок, находясь долгие часы в виртуальной реальности, может перепутать границы, где начинается реальная жизнь. Ценность жизни, культуры, становиться меньше и за счёт контента, который потребляет ребёнок. Он всё улавливает и воспринимает.

- Сейчас эра ТикТока, полно опасных челленджей, типа: перебеги дорогу перед проезжающим авто.

- Такие страшные, шокирующие группы, челленджи, зачастую, работают, как определённая война с населением, по-другому и не назовешь. Организованы определенные структуры, группы суицидов, которые влияют на подростков.

И это не просто какой-то сумасшедший или психопат придумал. Это группы, в которых работают специалисты, чётко понимающие, какими методами можно заинтересовать подростка.

К сожалению, подростки хорошо внушаемы. Они получают поддержку, внимание к себе, которого, возможно, им не хватает дома, получают компанию, если им до этого не хватало общения со сверстниками.

И им внушают определённые действия. Это страшно. Но, с другой стороны, это должно повысить внимание родителей к своим детям. Из-за работы, быта, материальных и личных вопросов родители упускают момент.

А самое важное, что надо делать - не терять доверия, не переставать общаться со своим ребёнком. Потому что в подростковом возрасте ребёнок немного отдаляется.

У него идёт гормональная перестройка, он ощущает необходимость большей самостоятельности, большего познания мира, начинает расширять свои границы, пробовать: что можно, что нельзя. Это - естественный процесс взросления.

Но момент, когда это переходит в режим опасности для жизни, здоровья, должен контролироваться, в первую очередь, родителями и во вторую, теми взрослыми, которые находятся в окружении ребенка – учителями, педагогами секций, кружков, родственниками и близкими.

Иногда надо, чтобы и посторонний человек, увидев, что дети лезут в заброшенное здание или идут на пустырь, остановил их. Это тоже важный фактор.

Потому что, зачатую, среди бела дня в центре города происходят трагические случаи, или вандализм, а все делают вид, что их это не касается.

Я помню, в детстве, лет семь мне было, перебегал с друзьями дорогу в неположенном месте, так водитель остановился, вышел, отругал меня и рассказал ситуацию родителям. И это правильно.

Нужны инструменты воздействия

- Если подросток выбирает экстремальные увлечения, типа паркура, ему не хватает острых ощущений?

- Важно разделять, где это вид спорта, например, скалолазание, детей учат профессионалы, всё происходит под контролем, под управлением. И где - экстремальный паркур: дети прыгают по крышам высоток, висят на трубах и т.д.

Да, это даёт определённый адреналин, выход энергии. Важно не перейти границу. Здесь имеет значение, какие у вас отношения с ребенком.

Если до этого была выстроена правильная система взаимодействия, то ему можно запретить что-то, если ребенок понимает, что это для его блага.

Многие мои коллеги сейчас говорят, что ребенка ни в коем случае нельзя ни в чём ограничивать, иначе можно отбить желание познавать мир, развиваться. Но, по факту, у родителей должна быть сигнальная система, в какой-то момент они должны сказать: «Стой, остановись».

И он должен остановиться, особенно в раннем возрасте. Потому что маленький ребенок может, и на дорогу выскочить, и в окно вылезти. такое случаи у нас тоже периодически встречаются в ленте новостей.

Если родитель не имеет инструментов воздействия на ребенка и не может его резко остановить, с психологических позиций, может, это и благоприятно, но для его жизни - опасно.

- Родителей не может не беспокоить, что у ребенка экстремальное увлечение.

- Важно не мерить по себе и не оценивать одинаково. Некоторые родители даже поощряют такие вещи, говорят, что это абсолютно нормально и правильно.

Некоторые отцы, у которых сохранился детский задор, как у Питера ПЕНА, считают, что это круто. Кто-то переживает, а кому-то всё равно.

Тревожные родители что-то предпринимают, стараются понять, в чём причина такого поведения, направить энергию ребёнка в другое русло, найти ему секцию, адекватного тренера, особенно если в семье нет мужской позиции.

Можно ли запретить

- Как повлиять на подростка, действуют ли запреты?

- Ещё в раннем детстве можно сформировать такую систему взаимодействия с ребенком, которая будет работать и в подростковом возрасте. Но обычно мама приводит ко мне ребёнка-подростка и рассказывает, что раньше он был замечательным, а теперь от рук отбился, говорит: «Давайте что-то делать, как-то запрещать ему».

Но, как показывает практика, в таких случаях запреты не работают. Ребенок привык, что ему всё дозволено, что у него нет определенных границ.

А в подростковом возрасте всё усиливается. Ему ещё больше хочется дозволенности, впечатлений, что-то доказать себе, в какой-то момент и привлечь внимание противоположного пола.

- Может быть, просто подождать: подростковый возраст пройдёт, и он сам перебесится?

- Это сложный вопрос, вопрос ответственности. Не могу сказать, что надо подождать. У кого-то ребенок потом в какой-то момент осознает и будет думать: ух ты, как меня пронесло через это.

Нужно общаться с ребенком, обсуждать, стараться выстраивать дружеские отношения.

Если до этого важна позиция взрослый – ребёнком, то в подростковом возрасте эта позиция остаётся, но и нужно выстраивать более взрослые отношения. Чтобы, повзрослев, не осталась только позиция: взрослый-ребёнок.

Потому неправильно, когда с 20-летним человеком вы будете общаться, как с ребёнком. Нужно общаться с ним, как со взрослым. Иначе возникнут проблемы, он будет сидеть на шее, будет инфантильным.

Многим это, кстати, удобно, потому что в некоторых семьях одни ребенок, родителям не хочется, чтобы он взрослел. И ребенку удобно: он находится в комфортной позиции.

Важно в подростковом возрасте формировать понимание своей ответственности, адекватности. И здесь нужен собственный пример, важно включать ребенка во взрослую жизнь, формировать социальные навыки. У него должны быть обязанности в достаточном объёме.

Когда у ребенка есть занятость, есть включенность в общение со взрослыми, риск подобных ситуаций снижается.

И важно следить за теми ребятами, которые находятся в его компании. Потому что часто адекватным детям из хороших семей из вежливости сложно отказаться от опасных предложений каких-то шебутных друзей.

«Уличные» дети имеют негативный опыт, знают, как правильно сгруппироваться, падая с крыши, как убегать, врать взрослым.

А ребёнок, не имеющий такого негативного опыта, не владеющий такими навыками, попав с компанией в критическую ситуацию, оказывается в большей опасности.

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