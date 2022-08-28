В Калуге девочку собрать в школу дороже, чем мальчика

Лето стремительно подходит к концу, совсем скоро начнется новый учебный год.

Родители учеников средней и старшей школы уже привыкли собирать детей в школу, а вот мамам и папам первоклассников предстоит заниматься этим впервые.

После того, как списки первоклассников окончательно сформировали, родителям вручили памятки, где в том числе есть список школьных принадлежностей. Мы решили посмотреть, а сколько стоит сегодня отправить ребенка в первый раз в первый класс?

Рынок, магазин или интернет – где выгоднее?

Как рассказала нам мама первоклассника, цены она начала мониторить ещё с мая. Сравнивала их на рынках, в магазинах и в интернете. В итоге поняла, что в интернете выгоднее. На какие-то товары, например, при покупке от трёх штук действует скидка. И искать проще: ввел в строку поиска, что нужно, посмотрел варианты, один клик, и все.

Мы тоже решили узнать цены в интернет-магазине, вот, что получилось.

Портфель – 2 793 руб. Пенал – 472 руб. Синяя ручка (2 шт.) – 23 руб. за 1 шт. Зеленая ручка – 16 руб. Красная ручка – 15 руб. Карандаш НВ (2 шт.) – 17 руб. за 1 шт. Ластик – 12 руб. Линейка 20 см – 19 руб. Линейка 30 см – 41 руб. Набор цветных карандашей (12 цветов) – 187 руб. Точилка закрытая – 71 руб. Папка для тетрадей, прописей – 163 руб. Тетради в клетку, 12 листов (6 шт.) – 17 руб. за 1 шт. Обложки для тетрадей (6 шт.) – 22 руб. за 1 шт. Подставка для книг – 134 руб. Счетные палочки – 57 руб. Веер с цифрами (1-20) – 120 руб. Папка для труда на молнии – 287 руб. Цветная бумага односторонняя – 241 руб. Цветная бумага двусторонняя – 235 руб. Набор цветного картона (2 уп.) – 255 руб. за 1 шт. Набор пластилина (16 цветов) – 117 руб. Доска для пластилина – 124 руб. Ножницы с закругленными концами – 191 руб. Клей – карандаш – (21гр) – 92 руб. Фартук для труда – 220 руб. Папка на молнии для труда – 287 руб. Папка для черчения школьная ГОЗНАК 24 л. – 171 руб. Краски акварельные (14 цветов) – 164 руб. Фломастеры (12 цветов) – 116 руб. Кисти беличьи (набор 6 шт) – 324 руб. Баночка-непроливайка для воды – 35 руб. Палитра - 41 руб. Мешок для сменной обуви – 323 руб.

Итог: 7 892 руб.

Выбирали два часа

На выбор одежды в интернет-магазине у нас ушло почти два часа. То цена слишком неоправданная, то дизайн неподходящий, то материал плохой, то цвет совсем не тот. Ориентировались на отзывы и фотографии покупателей, чтобы хоть примерно понимать, как это будет смотреться на ребенке. В итоге получился такой базовый набор для мальчика

Пиджак – 3403 руб. Рубашка с коротким рукавом – 1499 руб. Рубашка с длинным рукавом (2 шт.) – 1 шт. за 1769 руб. Брюки (3 пары) – 2020 руб. за 1 пару Туфли (2 пары) – 2469 руб. за 1 пару Футболка (2 шт.) – 470 руб. за 1 шт. Спортивный костюм – 2601 руб. Кроссовки – 1734 руб.

Итог: 24 713 руб.

Есть мнение, что собрать девочку в школу обходится дороже. И оэто оказалось так, хотя разница оказалась совсем невелика.

Юбка (2 шт.) – 1 шт. за 2400 руб., 1 шт. за 1991 руб. Пиджак – 3842 руб. Брюки – 2559 руб. Блузка с коротким рукавом – 1499 руб. Блузка с длинным рукавом – 1891 руб. Водолазка (2 шт.) – 738 руб. за 1 шт. Футболка (2 шт.) – 470 руб. за 1 шт. Туфли (2 пары) – 2199 руб. за 1 пару Спортивный костюм – 2504 руб. Кроссовки – 1688 руб.

Итог: 25188 руб.

Всего на сборы в школу в этом году придется потратить примерно 32 605 рублей.

Советы специалиста

Неправильно выбранные канцтовары могут привести к отравлениям

На что обратить внимание, собирая ребёнка в школу? Такой вопрос мы задали врачу Калужского областного центра медицинской профилактики Ларисе ЕРЁМИНОЙ.

- Ранец не стоит покупать на вырост. Размер его должен соответствовать росту ребенка. В слишком большой рюкзак дети любят запихивать на всякий случай все, что надо и не надо, а если ежедневно носить перегруженный ранец, могут возникнуть проблемы с позвоночником.

Обычно ранец сделан из кожзаменителей и синтетических тканей. Выбирая его, не стоит вестись на красивый цвет и картинку. Понюхайте изделие, и, если в нос ударит резкий химический запах, лучше от покупки отказаться. То же самое относится и к пеналам.

Приобретать школьно-письменные принадлежности лучше в специализированных магазинах. В интернете можно нарваться на подделку или опасные для здоровья вещи. Например, фломастеры могут быть заправлены химическим веществом сомнительного качества. Даже рисунок, выполненный им, долго издает неприятный запах. То же самое относится и к пластилину, покупаемому для детей младшего возраста. Почитайте инструкцию. Часто там есть предупреждения: «Не допускать попадания в рот» или «После работы тщательно вымыть руки теплой водой с мылом». Такие вещи лучше вообще не давать детям.

Надо учитывать и то, что дети могут использовать канцтовары не по назначению; например, школьникам хочется поджечь пластиковую линейку. Пятая часть опрошенных учеников ответили, что делали это. Вряд ли дети знают, что один из продуктов горения пластика - газ фосген - использовался в войнах XX века, как отравляющее вещество. Вдохнув эту гадость, школьник рискует навредить своему здоровью. Отравления, проблемы с желудком, неадекватные психические реакции - часть последствий. Лучше поискать деревянную линейку - жечь и ломать ее безопаснее и дешевле.

Многие обложки для книг и тетрадей, ручки, сделаны из поливинилхлорида (ПВХ). И погрызывание кончика ручки может привести к воспалению слизистой десен и неба.

Но самыми коварными могут быть безобидные карандаши. Определить на глаз, из чего они сделаны, практически невозможно, поэтому лучше потребовать у продавца гигиенический сертификат.

А для тетрадей важна гладкость бумаги и наличие отчетливо видных клеток-линеек.

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