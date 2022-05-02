Калужская команда «СССР» выиграла Кубок России

В областной столице впервые в истории прошел национальный Кубок по футболу среди любительских команд. В Калуге боролись за почетный трофей спортсмены из Москвы, Твери, Чебоксар и Московской области.

Игры в формате 8 на 8 проходили на двух площадках региональной столицы. В турнире приняли участие девять команд. Они были разбиты на три подгруппы. По итогам первого дня соревнований стали известны команды, которые поспорили 2 мая за медали.

- Эта первые соревнования подобного уровня в Калуге. Тем более в формате 8 на 8, - сказал генеральный директор Калужской футбольной лиги Павел МЕЛЬНИКОВ. – Данный формат стал популярен в нашем городе только после того, как мы построили две площадки для этой дисциплины в Калуге. Организаторы одной из самых крупных любительских лиг к нам обратились. И мы с радостью согласились принять Кубок России в Калуге. Получился двухдневный футбольный праздник. Чтобы все были довольны, пришлось приложить немало усилий. Мы разместили команды в гостинице, использовали все свои возможности для хорошего информационного сопровождения турнира. Приятно, что в такой сильной компании участников калужские команды показывают свой высокий уровень.

В матче за третье место сразились команда «Не профи» (Калуга) и «Заволжье» (Тверь). Гости вели в счете к концовке второго тайма. Но все же калужане забили на последних минутах и перевели матч в серию пенальти. Лучше их реализовали калужские «Не профи», которые и завоевали бронзовые медали Кубка России среди любительских команд.

В Кубке России приняли участие девять команд из пяти регионов страны.

- Два дня пролетели незаметно. Есть, конечно, небольшая усталость, - отметил один из организаторов турнира, руководитель Paribet Amateur League Максим СИМОНОВ. – Но главное - есть приятные эмоции от того, что удалось поиграть в хороший футбол. На поле вышли команды разных городов. По итогам турнира все получили заслуженные награды. А сами соревнования в Калуге были организованы на высоком уровне. Рады, что провели турнир именно здесь.

В финале вновь отношения выясняли команды из Калуги и Твери. Нашу областную столицу представляли футболисты «СССР». За Кубок России с калужанами спорили игроки команды «Бурашево» из Тверской области.

Уже с первых минут матча стало понятно, что «СССР», в составе которых выступает немало в прошлом профессиональных футболистов, явно сильнее. Уже в ходе первого тайма хозяева турнира забили в ворота соперника три безответных мяча.

- Мы должны были выигрывать этот турнир. Смотрели и изучали все команды, которые противостояли нам. Мы сильнее, - сказал вратарь команды «СССР» Валерий ОСИПОВ. – Только в первом матче мы сыграли вничью 0:0. Просто не реализовали свои моменты. А дальше победили на опыте и мастерстве. Очень уверенно выступили.

После первого тайма команда калужане вели со счетом 3:0.

Во втором тайме футболисты «Бурашево» все же размочили счет. А команда «СССР» еще трижды огорчила вратаря гостей.

Во втором тайме хозяева поля только увеличили свое преимущество.

6:1 – калужская команда «СССР» стала обладателем третьего Кубка России среди любителей. Правда и футболисты из Тверской области сильно не расстроились таким исходом событий.

- Мы успели погулять по Калуге. Нам провели небольшую экскурсию. Город очень красивый, понравился. Да и сам турнир был организован здорово, - сказал игрок тверской команды «Бурашево» Михаил РОЖКОВ.

По итогам турнира калужские команды «СССР» и «Не профи» получили квоту для участия в чемпионате России. Они представят наш регион в Москве.

- Я думаю, мы и дальше сможем составить конкуренцию всем командам в Москве, - отметил игрок команды «СССР» Егор АЛЕШИН. – На турнире в Калуге играли такие же сильные команды. На поле выходили бывшие профессиональные футболисты. Уверен, что в Москве без борьбы мы не сдадимся.

Лучшим вратарем Кубка России стал голкипер команды «СССР» Валерий Осипов, защитником – футболист калужских «Не профи» Артем Дудник.

Самым ценным игроком турнира стал представитель «СССР» Иван Родин.

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