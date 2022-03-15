Обнинские волейболисты побеждают в Воронеже и Архангельске

Игроки волейбольного клуба «Обнинск» последние дни играли сразу в двух крупных представительных турнирах. Мужская классическая команда продолжает борьбу за золотые медали в Высшей лиге «Б». Волейболисты из первого наукограда играли в Воронеже.

А в Архангельске прошел стартовый этап чемпионата России по пляжному волейболу. На севере страны обнинские спортсмены порадовали своих поклонников двумя комплектами медалей.

Подробности победоносного выступления волейболистов из Калужской области в нашем материале, наполненном видео с мест событий.

Классический счет и волейбол

Восьмой тур Высшей лиги «Б» чемпионата России проходил сразу в трех городах. Волейбольный клуб «Обнинск» в качестве лидера турнира играл в Воронеже.

Соперники для наших спортсменов хорошо знакомы – середняки турнира «Ставрополь-СГАУ» и «Ростов-Волей».

С этими командами «Обнинск» провел по два матча с 12 по 15 марта.

Конечно, волейболисты из Калужской области являлись явными фаворитами. Но нельзя забывать, что над игроками «Обнинска» сейчас в любом матче довлеет груз ответственности. Каждое очко в чемпионской гонке – на вес золота. Поэтому права на ошибку у наших спортсменов просто не было.

Может быть, поэтому первый сет стартового матча с клубом «Ставрополь-СГАУ» так тяжело сложился для «Обнинска». Наши волейболисты уступали со счетом 20:23, но в итоге отпраздновали победу – 25:23.

12 марта. Концовка первого сета матча «Обнинск» - «Ставрополь-СГАУ».

- Посмотрите, сколько мы сделали ошибок на подаче. Хотим сразу выиграть, убить их просто. А надо проявить немного терпения, не всегда рисковать. Подача агрессивная нужна, но все необходимо делать в меру, - отметил игрок ВК «Обнинск» Альберт СТРОЕВ. - В «Обнинске» сейчас есть здоровая конкуренция. Каждый из волейболистов хочет себя проявить. Из-за этого даже тренировочный процесс становится более интересным.

В дальнейшем у «Обнинска» больших проблем не было. В итоге команда из Калужской области добилась четырех уверенных побед со счетом 3:0.

- Довольны результатом. Сыграли очень неплохо, - сказал по окончанию восьмого тура главный тренер ВК «Обнинск» Сергей КИНДИНОВ. - Рады, что удалось задействовать в матчах тех, кто выходит у нас на площадку не так часто, Молодым игрокам Артему Окуневу и Артему Салтанову дали игровую практику. Конечно, впереди у нас непростой перелет в Тюмень. Через три недели будет тяжелый тур, потому что сейчас идет жесткая борьба за первые места. Будем готовиться и настраиваться.

Интервью новичка ВК «Обнинск» Альберта Строева.

По словам Сергея Киндинова, хорошо себя проявили те волейболисты, которые регулярно играли в течение сезона. Помог «Обнинску» и новичок Альберт Строев, усиливший команду изнутри.

- Это опытный спортсмен. Он может подставить плечо в нужный момент более молодым ребятам. В трудной ситуации на него, действительно, можно опереться, - подытожил Сергей Киндинов.

Опыт Альберта Строева понадобится «Обнинску» в двух решающих турах. С 31 марта по 3 апреля волейболисты сыграют в Тюмени. Матчи с местной командой у наших спортсменов много сил не отнимут. Все-таки «Тюмень-ТюмГУ» находится внизу турнирной таблицы.

Турнирная таблица Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Главными же поединками для «Обнинска» станут две встречи с ижевским клубом «ИжГТУ-Динамо». Команда, представляющая столицу Удмуртии, по потерянным очкам нашим волейболистам не уступает.

Пляжный волейбол в Архангельске

Первый этап чемпионата России по пляжному волейболу прошел на севере страны. В Архангельск приехали все элитные отечественные спортсмены. Все-таки в международных турнирах сейчас россияне выступать не могут, поэтому и приходится получать игровую практику на домашних соревнованиях.

В мужском турнире главной надеждой для Калужской области была пара в составе Дмитрия ВЕРЕТЮКА и Игоря ВЕЛИЧКО. Игроки клуба «Обнинск» успешно прошли групповой этап, добившись трех побед в трех матчах.

Две стадии плей-офф наши волейболисты также преодолели. Веретюк и Величко переиграли спортсменов из Санкт-Петербурга, Анапы и Москвы.

В финальном матче Игорю и Дмитрию противостоял хорошо знакомый Олег Стояновский. Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр получил волейбольное образование в Обнинске. Он даже выступал в паре с Игорем Величко. А в Архангельске Стояновский играл с Ильей Лешуковым из анапского «Витязя».

Как не болели за обнинских спортсменов архангельские болельщики, все-таки класс соперников сказался. Стояновский и Лешуков выиграл финал со счетом 2:0 и завоевали золотые медали. А волейболисты клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Игорь Величко выиграли серебряные награды.

Волейболисты клуба «Обнинск» Игорь Величко и Дмитрий Веретюк - серебряные призеры этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Архангельске.

Молодые и дерзкие

В женском турнире у «Обнинска» также были притязания на медали. Не такие сильные, как у мужчин, но все же были.

17-летняя Елизавета ГУБИНА и 18-летняя Арина РЯЖНОВА добиваются побед на молодежном уровне и уже неплохо себя показывают на взрослых турнирах.

Вот и в Архангельске обнинских волейболисток остановила только первая пара сборной России. В ней также играет уроженка первого наукограда Светлана Холомина. Она вместе с Надеждой Макрогузовой и выиграла первый этап чемпионата России.

А Ряжнова с Губиной сотворили маленькую сенсацию в матче за третье место.

Игроки клуба «Обнинск» Арина Ряжнова и Елизавета Губина - серебряные призеры этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Архангельске.

Обнинские девушки встречались с куда более опытной парой московского «Динамо» - Анастасия Фролова-Александра Ганенко.

Губина и Ряжнова уступили в первом сете, но после этого переломили ход матча и добились заслуженной победы со счетом 2:1.

- Мы, конечно, довольны бронзовыми медалями, - сказала после матча за третье место волейболистка клуба «Обнинск» Арина Ряжнова. - Самый мандраж наступает после завершения матчей. Во время игры ты сосредоточен. А потом все вылезает наружу.

Переживать теперь наши пляжные волейболисты будут в Анапе. Там пройдет второй этап чемпионата России. Турнир состоится с 18 по 21 апреля.

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