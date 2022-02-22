Почему Калуга - полный ноль на зимних Олимпиадах. Разбираемся в причинах
Олимпийские игры в Пекине стали историей. Историей для России весьма неоднозначной. Наша сборная вновь выступила на Играх без гимна и флага и при этом заняла лишь девятое место по количеству золотых медалей.
Но всего было завоевано 32 награды. Чего никогда раньше не случалось. Россияне выиграли награды в 10 видах спорта.
Калужскую область на Олимпийских играх представлял только горнолыжник Александр Андриенко, который последние лет пять выступает за наш регион.
И если с Пекином-2022 все ясно, то чего же ждать калужскому спорту через четыре года? Будут ли выступать за наш регион доморощенные чемпионы в Милане и Кортина-д’Ампеццо? На эти вопросы уже можно ответить сейчас.
Олимпиада в Пекине
Лучше всего в Пекине показали себя российские лыжники, на счету которых 11 медалей - четыре из них золотые. Фигуристы подарили нашей стране еще 6 наград. В этом виде спорта Россия завоевала две медали высшей пробы и показала главную историю всей Олимпиады в Китае – драму Камилы Валиевой.
Наконец, любимый биатлон Дмитрия Губерниева добавил в копилку нашей сборной еще четыре награды.
В Пекине разыгрывались медали в 15 видах спорта. В 10 из них россияне завоевали награды. Лыжные гонки, фигурное катание, биатлон, фристайл, шорт-трек, конькобежный спорт, сноуборд, хоккей, санный спорт, прыжки с трамплина – вот основные виды, на которые мы обратим свое внимание.
|
Вид спорта
|
Медали
|
Наличие вида спорта в Калужской области
|
Лыжные гонки
|
11
|
+
|
Фигурное катание
|
6
|
+
|
Биатлон
|
4
|
+
|
Фристайл
|
3
|
-
|
Шорт-трек
|
2
|
+-
|
Конькобежный спорт
|
2
|
+
|
Сноуборд
|
1
|
-
|
Хоккей
|
1
|
+
|
Санный спорт
|
1
|
-
|
Прыжки с трамплина
|
1
|
-
|
Всего
|
32
|
+Горнолыжный спорт
Калужская действительность
Итак, лишь 6 с небольшим видом спорта из программы Олимпийских игр в Пекине развиваются в Калужской области. С небольшим – это шорт-трек, которым вроде как занимаются на базе дворца спорта «Центральный» и школе «Труд». По остальным шести видам спорта предлагаем пройтись и увидеть шансы спортсменов из Калужской области на попадание в олимпийскую Италию в 2026 году.
Лыжные гонки
Этот вид спорта, действительно, подарил больше всего радости российским болельщикам на Олимпиаде в Пекине. Вышеупомянутый комментатор Дмитрий Губерниев на всю страну заявлял, что такой успех уже заставил тысячи детей и их родителей выстроиться в очередь отделений лыжных гонок.
Но, видимо, этот ажиотаж обошел Калужскую область.
Хотя только в региональной столице, по официальным данным, занимаются лыжными гонками около 500 юношей и девушек.
В спортивной школе олимпийского резерва «Орленок», например, в различных группах числятся 295 человек. Вроде бы неплохо по массовости.
Но при этом в первенстве Калужской области среди спортивных школ 8-9 января 2022 года на старт вышли всего 125 участников. А региональную столицу представляли лишь 60 лыжников. Напомним, что занимаются в спортивных школах Калуги около 500 юных спортсменов. Интересная арифметика получается.
Вывод один – либо в спортивных учреждениях приписаны мертвые души, либо даже в школе олимпийского резерва тренируются в основном группы начальной подготовки.
В том числе и из-за такой низкой конкуренции у калужских лыжников нет высоких результатов на всероссийских соревнованиях. К примеру, в 2022 году прошли уже два первенства страны среди юношей и девушек (15-16 лет и 21-23 года). В общей сложности на старт вышло более 600 спортсменов! И ни одного из Калужской области! Мы попросту не отбираемся на соревнования такого уровня.
Так что в ближайшее время калужских лыжников не стоит ждать на Олимпийских играх. Хотя, конечно, будем переживать за 23-летнюю Майю Якунину, которая возможно выстрелит на взрослом уровне. Все-таки не просто так калужанка становилась чемпионкой юношеских Олимпийских игр.
Фигурное катание
Этим видом спорта в Калужской области занимаются около 300 девушек и юношей. Тренируются они в региональной столице, Обнинске и Жукове.
Но на данный момент лишь единицы добрались до первого разряда. Так что тут надежд пока тоже никаких нет.
Биатлон
Этот популярный олимпийский вид спорта развивается в двух спортивных школах, находящихся в Калуге – «Орленок» и «Старт».
И, к сожалению, вновь как кучностью на всероссийских соревнованиях, так и результатами наши спортсмены не радуют.
Будем отталкиваться только от официальных протоколов. В 2022 году прошло два первенства России (17-18 лет, 19-21 год). На старт вышло более 250 биатлонистов. И только один из Калужской области. Мастер спорта Дмитрий Уланов из СШОР «Орленок» занял 45-ое место 3 февраля в Демино, что в Ярославской области.
Хоккей
С профессиональным хоккеем в Калужской области все достаточно просто. Его попросту нет. Даже намека на создание профессионального клуба в регионе не существует.
Понятно, что на уровне Континентальной хоккейной лиги данное удовольствие очень много стоит. Но ведь есть же турниры поскромнее – Высшая лига, например. Да хотя бы Молодежная хоккейная лига. Нам бы туда. Но и об этих соревнованиях речи пока не идет.
Вот и варятся юные калужские хоккеисты в своем котле. Тренируются они также в областной столице, Обнинске и Жукове. Только вот перспектив, кроме как уехать в другие регионы в раннем возрасте, у наших спортсменов нет.
Может быть, будет реализована инициатива по созданию хоккейной команды для участия в студенческой лиге, но вряд ли это сдвинет дело с мертвой точки.
Конькобежный спорт
Конькобежным спортом занимаются в Калужской области только в областной школе «Труд». Результатов на уровне чемпионатов России здесь также в ближайшее время не стоит ждать. Хотя в последнее время к тренировочному процессу подключилась участница Олимпийских игр в Сочи Анна Чернова. Может быть, она сможет как тренер воспитать новых чемпионов для нашего региона.
Горнолыжный спорт
Наконец, настало время для неожиданно ставшего главным зимним видом спорта в Калужской области. Хотя вроде бы и условий в регионе для горных лыж почти нет. Один склон и тот, скорее, для начинающих спортсменов.
Однако Александр Андриенко, который выступал в олимпийском Пекине, именно горнолыжник. Понятно, что он начал представлять Калужскую область будучи уже совсем не юношей. И тренируется Александр далеко не в областной столице. Но факт есть факт. Единственный представитель нашего региона на Олимпийских играх 2022 года – горнолыжник.
Есть успехи в этом виде спорта и на юношеском уровне. Например, Дмитрий Чудный, который, правда, также переехал в нашу область, выиграл соревнования на Спартакиаде учащихся России.
Итоги и прогнозы
До следующей зимней Олимпиады в Италии еще четыре года. Спортсменов в Калужской области, которые бы претендовали на поездку в Милан и Кортина-д’Ампеццо, просто нет.
Разве что горнолыжник Дмитрий Чудный, но его высокое мастерство мы сможем оценить уже на первенстве России. Все-таки спартакиада учащихся – это не показатель.
В лыжных гонках в Калужской области полный провал. Еще раз повторюсь, ждем и верим рывок Майи Якуниной, но за спиной этой солнечной девочки из «Орленка» последователей практически нет.
Конькобежный спорт, биатлон, хоккей, фигурное катание – это все пока на любительском уровне в нашем регионе.
Странно еще и то, что в Калужской области развивают дорогой горнолыжный спорт, при минимальной инфраструктуре и максимальных расходах на тренировочные сборы и соревнования. А вот традиционные для областной столицы прыжки с трамплина забыли. Валерий Кобелев три раза представлял Калужскую область на Олимпийских играх. Сейчас этот прославленный в прошлом спортсмен является послом ГТО, заместителем директора СШОР «Орленок». Но почему-то не печется о развитии своего родного вида спорта.
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