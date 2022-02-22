Почему Калуга - полный ноль на зимних Олимпиадах. Разбираемся в причинах

Олимпийские игры в Пекине стали историей. Историей для России весьма неоднозначной. Наша сборная вновь выступила на Играх без гимна и флага и при этом заняла лишь девятое место по количеству золотых медалей.

Но всего было завоевано 32 награды. Чего никогда раньше не случалось. Россияне выиграли награды в 10 видах спорта.

Калужскую область на Олимпийских играх представлял только горнолыжник Александр Андриенко, который последние лет пять выступает за наш регион.

И если с Пекином-2022 все ясно, то чего же ждать калужскому спорту через четыре года? Будут ли выступать за наш регион доморощенные чемпионы в Милане и Кортина-д’Ампеццо? На эти вопросы уже можно ответить сейчас.

Олимпиада в Пекине

Лучше всего в Пекине показали себя российские лыжники, на счету которых 11 медалей - четыре из них золотые. Фигуристы подарили нашей стране еще 6 наград. В этом виде спорта Россия завоевала две медали высшей пробы и показала главную историю всей Олимпиады в Китае – драму Камилы Валиевой.

Наконец, любимый биатлон Дмитрия Губерниева добавил в копилку нашей сборной еще четыре награды.

В Пекине разыгрывались медали в 15 видах спорта. В 10 из них россияне завоевали награды. Лыжные гонки, фигурное катание, биатлон, фристайл, шорт-трек, конькобежный спорт, сноуборд, хоккей, санный спорт, прыжки с трамплина – вот основные виды, на которые мы обратим свое внимание.

Вид спорта Медали Наличие вида спорта в Калужской области Лыжные гонки 11 + Фигурное катание 6 + Биатлон 4 + Фристайл 3 - Шорт-трек 2 +- Конькобежный спорт 2 + Сноуборд 1 - Хоккей 1 + Санный спорт 1 - Прыжки с трамплина 1 - Всего 32 +Горнолыжный спорт

Калужская действительность

Итак, лишь 6 с небольшим видом спорта из программы Олимпийских игр в Пекине развиваются в Калужской области. С небольшим – это шорт-трек, которым вроде как занимаются на базе дворца спорта «Центральный» и школе «Труд». По остальным шести видам спорта предлагаем пройтись и увидеть шансы спортсменов из Калужской области на попадание в олимпийскую Италию в 2026 году.

Лыжные гонки

Этот вид спорта, действительно, подарил больше всего радости российским болельщикам на Олимпиаде в Пекине. Вышеупомянутый комментатор Дмитрий Губерниев на всю страну заявлял, что такой успех уже заставил тысячи детей и их родителей выстроиться в очередь отделений лыжных гонок.

Но, видимо, этот ажиотаж обошел Калужскую область.

Хотя только в региональной столице, по официальным данным, занимаются лыжными гонками около 500 юношей и девушек.

В спортивной школе олимпийского резерва «Орленок», например, в различных группах числятся 295 человек. Вроде бы неплохо по массовости.

Но при этом в первенстве Калужской области среди спортивных школ 8-9 января 2022 года на старт вышли всего 125 участников. А региональную столицу представляли лишь 60 лыжников. Напомним, что занимаются в спортивных школах Калуги около 500 юных спортсменов. Интересная арифметика получается.

Вывод один – либо в спортивных учреждениях приписаны мертвые души, либо даже в школе олимпийского резерва тренируются в основном группы начальной подготовки.

В том числе и из-за такой низкой конкуренции у калужских лыжников нет высоких результатов на всероссийских соревнованиях. К примеру, в 2022 году прошли уже два первенства страны среди юношей и девушек (15-16 лет и 21-23 года). В общей сложности на старт вышло более 600 спортсменов! И ни одного из Калужской области! Мы попросту не отбираемся на соревнования такого уровня.

Так что в ближайшее время калужских лыжников не стоит ждать на Олимпийских играх. Хотя, конечно, будем переживать за 23-летнюю Майю Якунину, которая возможно выстрелит на взрослом уровне. Все-таки не просто так калужанка становилась чемпионкой юношеских Олимпийских игр.

Фигурное катание

Этим видом спорта в Калужской области занимаются около 300 девушек и юношей. Тренируются они в региональной столице, Обнинске и Жукове.

Но на данный момент лишь единицы добрались до первого разряда. Так что тут надежд пока тоже никаких нет.

Биатлон

Этот популярный олимпийский вид спорта развивается в двух спортивных школах, находящихся в Калуге – «Орленок» и «Старт».

И, к сожалению, вновь как кучностью на всероссийских соревнованиях, так и результатами наши спортсмены не радуют.

Будем отталкиваться только от официальных протоколов. В 2022 году прошло два первенства России (17-18 лет, 19-21 год). На старт вышло более 250 биатлонистов. И только один из Калужской области. Мастер спорта Дмитрий Уланов из СШОР «Орленок» занял 45-ое место 3 февраля в Демино, что в Ярославской области.

Хоккей

С профессиональным хоккеем в Калужской области все достаточно просто. Его попросту нет. Даже намека на создание профессионального клуба в регионе не существует.

Понятно, что на уровне Континентальной хоккейной лиги данное удовольствие очень много стоит. Но ведь есть же турниры поскромнее – Высшая лига, например. Да хотя бы Молодежная хоккейная лига. Нам бы туда. Но и об этих соревнованиях речи пока не идет.

Вот и варятся юные калужские хоккеисты в своем котле. Тренируются они также в областной столице, Обнинске и Жукове. Только вот перспектив, кроме как уехать в другие регионы в раннем возрасте, у наших спортсменов нет.

Может быть, будет реализована инициатива по созданию хоккейной команды для участия в студенческой лиге, но вряд ли это сдвинет дело с мертвой точки.

Конькобежный спорт

Конькобежным спортом занимаются в Калужской области только в областной школе «Труд». Результатов на уровне чемпионатов России здесь также в ближайшее время не стоит ждать. Хотя в последнее время к тренировочному процессу подключилась участница Олимпийских игр в Сочи Анна Чернова. Может быть, она сможет как тренер воспитать новых чемпионов для нашего региона.

Горнолыжный спорт

Наконец, настало время для неожиданно ставшего главным зимним видом спорта в Калужской области. Хотя вроде бы и условий в регионе для горных лыж почти нет. Один склон и тот, скорее, для начинающих спортсменов.

Однако Александр Андриенко, который выступал в олимпийском Пекине, именно горнолыжник. Понятно, что он начал представлять Калужскую область будучи уже совсем не юношей. И тренируется Александр далеко не в областной столице. Но факт есть факт. Единственный представитель нашего региона на Олимпийских играх 2022 года – горнолыжник.

Есть успехи в этом виде спорта и на юношеском уровне. Например, Дмитрий Чудный, который, правда, также переехал в нашу область, выиграл соревнования на Спартакиаде учащихся России.

Итоги и прогнозы

До следующей зимней Олимпиады в Италии еще четыре года. Спортсменов в Калужской области, которые бы претендовали на поездку в Милан и Кортина-д’Ампеццо, просто нет.

Разве что горнолыжник Дмитрий Чудный, но его высокое мастерство мы сможем оценить уже на первенстве России. Все-таки спартакиада учащихся – это не показатель.

В лыжных гонках в Калужской области полный провал. Еще раз повторюсь, ждем и верим рывок Майи Якуниной, но за спиной этой солнечной девочки из «Орленка» последователей практически нет.

Конькобежный спорт, биатлон, хоккей, фигурное катание – это все пока на любительском уровне в нашем регионе.

Странно еще и то, что в Калужской области развивают дорогой горнолыжный спорт, при минимальной инфраструктуре и максимальных расходах на тренировочные сборы и соревнования. А вот традиционные для областной столицы прыжки с трамплина забыли. Валерий Кобелев три раза представлял Калужскую область на Олимпийских играх. Сейчас этот прославленный в прошлом спортсмен является послом ГТО, заместителем директора СШОР «Орленок». Но почему-то не печется о развитии своего родного вида спорта.

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