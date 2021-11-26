В Калуге обсудили поправки к закону о QR-кодах и объяснили несогласным разницу между фашизмом и номером сертификата

В четверг, 25 ноября, в Общественной палате Калужской области состоялись слушания на тему введения для невакцинированных ограничений на вход в места массового скопления людей, в самолеты и поезда.

Проект закона 12 ноября внесли на рассмотрение в Госдуму, после чего скинули его регионам для обсуждения и формирования предложений по поправкам к нему.

На общественные слушания пригласили как сторонников ввода ограничений, так и их противников: общественных деятелей, врачей, политические партии, журналистов, духовенство. А в преддверии слушаний, интернет-пользователям дали возможность внести свои предложения с помощью чат-бота.

- На сегодняшний день с законопроектами ознакомились 2746 человек, предложения и замечания в ходе опроса оставили 1244 из них, - озвучило правительство региона данные по обращениям в чат-бот. - Люди, прежде всего, обращали внимание на необходимость доработки документов и приведение их в соответствие Конституции РФ (55%), определения порядка выдачи QR-кодов тем, кто имеет высокий титр антител, но официально не болел covid (27%) и тем, кто имеет медотвод (18%).

О нарушении положений Конституции на дискуссионной площадке Общественной палаты Калужской области говорили противники ограничений.

Так как вопрос соответствия закона Конституции по итогам обсуждения в чат-боте оказался самым животрепещущим, пояснения по этому поводу попросили дать председателя комитета по законодательству Заксобрания Калужской области Александра СЛАБОВА.

- Законопроект никак не нарушает Конституцию, - сказал Слабов. – Согласно статьи 55 права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом в интересах сохранения здоровья граждан. Об этом прямо говорится в Конституции.

Речь идет о пункте 3 этой статьи, который гласит: «Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Собственно, главной задачей общественных слушаний стало обсуждение именно той самой меры, которая необходима в целях защиты здоровья. И большинство присутствующих высказалось за введение ограничений для тех, кто не привился, однако с необходимостью внести ряд поправок, устраняющих явные несправедливости и откровенные нарушения прав граждан.

В частности, главный редактор нашего сайта Владимир ИВКИН предложил выдавать QR-коды абсолютно всем участникам коллективного иммунитета, вне зависимости от того, как они его приобрели, переболев или вакцинировавшись, и тем, у кого медотвод. Также мы обратили внимание на те сбои в системе выдачи QR-кодов, которые сильно бьют по имиджу вакцинной кампании и по сути дискредитируют ее.

- Многие сталкивались или слышали о ситуациях, когда человеку поставили диагноз ОРВИ, а он после болезни сдал анализы и оказалось, что на самом деле болел ковидом, - приводит пример главред kp40.ru. – Но сертификат переболевшего ему не положен. Получается, Роспотребнадзор ошибся, запретив брать ПЦР-тест у людей с симптомами ОРВИ, врач ошибся, поставив неправильный диагноз, а последствия расхлебывает обычный человек. Разве это справедливо? Сбоит и система выдачи QR-кодов. Вы должны помнить, что было время, когда 20% вакцинированных сталкивались с проблемами при его получении на госуслугах. Это – каждый пятый вакцинированный. А после введения ограничений, после лишения людей части свободы, цена вопроса существенно поднимется, и если подобные сбои продолжатся, то это полностью дискредитирует вакцинную кампанию. Так что система доставки сертификатов переболевшим, вакцинированным, тем, у кого медотвод, должна работать без сучка и задоринки.

Одним из самых запоминающихся стало выступление председателя Калужской ТПП Виолетты КОМИССАРОВОЙ. Она высказала серьезные опасения бизнеса по поводу ограничений и обратила внимание на печальный опыт Татарстана, который ввел QR-коды в общественном транспорте.

По словам Комиссаровой, наибольшую тревогу новый закон вызывает у общепита. Также много вопросов к нему у других сфер бизнеса, юристов ТПП. Отдельные отрасли могут попросту не пережить период ограничений.

Если же говорить о позиции откровенных противников введения ограничений, которую они озвучили на общественных обсуждениях, то тезисно она сводится к следующим аргументам: закон нарушает права человека, Конституцию, нюрнбергский кодекс и заключает человека в цифровое рабство.

Обосновывая свою позицию, выступающая обратила внимание присутствующих на то, что введение QR-кодов сродни присвоению номера людям, что по итогам нюрнбергского процесса над нацистами признано недопустимым, а также высказала уверенность, что борьбой с ковидом введение кодов не ограничится и в конечном счете все мы попадем в цифровой концлагерь.

В дальнейшем многие из выступавших, в числе которых были медики, представители духовенства и наши коллеги, тактично разъяснили, что QR-код – это всего лишь номер сертификата и присваивается не конкретному человеку, а документу. И по истечении срока его действия прекращается срок действия именно документа, а не человека, которому был выдан сертификат. Человек же получает новый документ с новым номером, который предоставляется ему в том виде, который ему удобен. Хоть в бумажном, хоть в электронном – в виде QR-кода.

В ходе общественных слушаний, многие выступающие, в том числе и духовенство, подчеркивали, что все вопросы победы над коронавирусом целиком и полностью в компетенции врачей.

- Вопрос, который обсуждается, не является вопросом души, - сказал по этому поводу клирик Калужской епархии Сергий КОМАРОВ. – Это исключительно медицинский вопрос. Потому и решать, что делать и как действовать должны врачи. Если они считают, что надо делать так, а не иначе, значит так и надо делать. Церковь же никогда не противится тому, что идет на пользу человеку.

Похожую точку зрения высказали представители и других религиозных конфессий.

Общий же лейтмотив выступлений главврачей калужских больниц и медиков, работающих в красных зонах, сводится к следующим тезисам:

Другого способа остановить пандемию и победить коронавирус, кроме получения коллективного иммунитета в кратчайшие сроки просто нет. Иначе мутации вируса продолжатся, и мы рискуем попасть в ситуацию, когда он мутирует настолько, что смертность в процентном соотношении будет исчисляться уже двузначными числами. Другого способа достичь коллективного иммунитета в кратчайшие сроки, кроме вакцинации, не существует, но имеющихся показателей явно недостаточно для достижения коллективного иммунитета. Других инструментов побудить сомневающихся вакцинироваться, кроме ввода ограничений, не осталось. Время для убеждений исчерпано и ждать, когда сомнения сомневающихся развеются, больше нельзя.

По итогам общественных обсуждений все озвученные предложения калужан о поправках к закону будут сведены в единый документ и направлены в Госдуму на рассмотрение.

Уважаемые читатели, а какие поправки необходимо ввести в этот закон на ваш взгляд?

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