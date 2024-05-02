Калуга Обнинск
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
Статьи Работодатель года История Губернаторский дневник Клиника года Коммунальный рейтинг

Концерты в честь Победы и драматические спектакли: что подготовили для калужан в ближайшую неделю

Анастасия Каторгина
Опубликовано: 02.05.2024 19:00 0 103
Концерты в честь Победы и драматические спектакли: что подготовили для калужан в ближайшую неделю

Майские праздники продолжаются.

Ко Дню Великой Победы в Калуге организовали множество концертов. Подробнее о них и других событиях, которые ожидаются в весенние праздничные дни, расскажем в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

6 мая в 19:00 состоится концерт «Сон берез».

В дни празднования Великой Победы солистка Дома музыки Полина Замкова представит свою сольную программу, посвященную Родине. Туда вошли песни о родных просторах, подвигах и светлой памяти. Также в концерте участвует ансамбль русских народных инструментов «Артель».

7 мая в 19:00 пройдет концерт «Опаленные той войной».

Музыкально-поэтическая программа посвящена годовщине Победы. В исполнении солистов прозвучат песни и стихи о Великой Отечественной войне. Концерт – память о том страшном времени, о юных ребятах ушедших на фронт, об осиротевших матерях и об опустевших городах и селах. 1418 дней, опалённых той войной…

8 мая в 19:00 состоится концерт «Первые шаги к успеху».

Это совместный проект Калужского дома музыки и ДШИ №1 им. Н. Ракова. Хоровой концерт также посвящен Дню Победы. Зрители услышат песни Ю. Шапорина, С. Туликова, Д. Тухманова и В.Соловьёва-Седого.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

6 мая в 13:00 пройдет концерт «Победный май».

Это представление организовано для учащихся общеобразовательных школ Калуги, с целью почтить память тех, кто сумел противостоять фашизму. Тем, кто сражался и пал на поле боя и, конечно, тем, кто сумел выжить в огне войны. Зрители услышат известные марши, а также песни военных лет и послевоенного периода в исполнении Губернского духового оркестра.

7 мая в 19:00 состоится концерт «Мы – наследники Победы!».

Юные артисты в память о подвиге советского народа представят музыкально-театрализованную программу. Зрители услышат песни военных лет, стихи и прозу о войне.

8 мая в 18:00 пройдет трансляция концерта ансамбля песни и пляски им. Александрова.

Дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова - это крупнейший военно-музыкальный коллектив страны. 12 октября 1928 года состоялось его первое концертное выступление в Центральном доме Красной Армии в составе 12 артистов. В репертуаре ансамбля свыше 2000 песен: солдатские, народные песни и танцы, духовная музыка. Музыкальные произведения отечественных авторов, а также классика от русских и зарубежных композиторов.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

3 мая в 18:30 пройдет спектакль «Онегин».

Молодому аристократу Евгению Онегину уже давно наскучила светская жизнь. Однажды у него умирает дядя, и франт отправляется в его имение, чтобы разобраться с наследством. В деревне в мужчину влюбляется чистая и невинная Татьяна, но тот отвергает девушку. Спустя годы Евгений встречает ее на балу в Москве и понимает, что упустил в своей жизни самое важное.

4 мая в 18:30 пройдет спектакль «Старший сын».

Бусыгин и его приятель Сильва под аккорды гитары провожают домой двух девушек и пропускают последнюю электричку. Делать нечего, приятелям приходится искать ночлег. И чтобы их пустили в дом, один из них представляется внебрачным сыном главы семейства, который приехал его навестить.

4 мая в 19:00 пройдет спектакль «Рок-н-ролл на скамейке».

Одинокая женщина за 40 безуспешно пытается найти свою вторую половинку. Но так ли она одинока? Ее ровесник, с которым она познакомилась на занятиях рок-н-роллом, уже давно пытается добиться внимания женщины. Чем закончится эта история, и сумеют ли герои станцевать главный танец в своей жизни, вы сможете узнать сами.

5 мая в 18:30 состоится спектакль «Гамлет».

Принц Гамлет мстит за смерть своего отца, которого, как оказалось, убил родной брат. В пьесе поднимается множество вопросов: действительно ли молодой человек любит верную ему Офелию? Спровоцировал ли призрак короля своего сына? И, в конце концов, принц лишился рассудка или он лишь ловкий манипулятор?

5 мая в 19:00 состоится спектакль «Письма любви».

Это постановка о несостоявшемся романе длиною в жизнь. Мелисса и Энди начинают писать друг другу письма с самого детства. В них они ссорятся, мирятся и признаются в чувствах друг к другу. Влюбленные пытаются соединиться, но их постоянно разносит течениями жизни, а их отношения продолжает жить лишь на бумаге.

6 мая в 18:30 состоится комедийный спектакль «Вас вызывает Таймыр».

СССР, гостиница «Москва». В общем номере останавливаются четверо незнакомых друг с другом постояльцев. У каждого из них есть свои рабочие планы в столице, однако один неожиданный звонок с Таймыра полностью их срывает.  

7 мая в 18:30 пройдет спектакль «Ужин дураков».

Каждую среду успешный издатель Пьер Брошан устраивает с друзьями необычный ужин. Участник должен привести в гости дурака, приглашенный, естественно, не должен догадываться о своей роли. Тот, у кого окажется самый дурацкий дурак, выигрывает приз. Хозяин вечеринки был уверен, что на этот раз награда достанется именно ему. Но он и представить себе не мог, как за несколько часов чудаковатый гость полностью изменит его жизнь.

7 мая в 19:00 пройдет спектакль «Отчаянные мечтатели».

В основу этого спектакля легла книга Константина Циолковского «Вне Земли».

Четверо ученых разрабатывают план первого космического путешествия. Они проектируют и строят космический корабль, а потом, прихватив с собой двух любознательных девушек, стартуют с Земли. Зрители станут свидетелями взлета и парения космонавтов в невесомости, а еще строительства космической оранжереи и высадки на луну.

8 мая в 18:30 состоится спектакль «Катерина Измайлова».

Через трагическую любовную историю постановщик обращается к извечной теме – личной свободе ее границах. Гости увидят спектакль о безумной любви молодой купеческой жены Катерины к приказчику Сергею. Зрителям обещают много современной музыки и пластических номеров, которые наполнены мистическим смыслом.

8 мая в 19:00 пройдет спектакль «МАМАМЫЛАРАМУ».

В больничной палате встречаются совершенно разные женщины и делятся своими жизненными историями. Молодая девушка, многодетная мать, неформальная художница, проститутка и бизнесвумен неожиданно для себя понимают, что у них у всех есть что-то общее и, что все люди не такие, какими предпочитают казаться.

9 мая в 18:30 состоится спектакль «Абсолютно счастливые люди».

Это постановка создана на основе трех рассказов Василия Шукшина: «Чередниченко и цирк», «Сапожки», «Беспалый». Прозы писателя полны иронии и, конечно, любви к своему народу.

10 мая в 18:30 вновь пройдет «Ужин дураков».

10 мая в 19:00 состоится спектакль «Шинель».

Мелкий госслужащий Акакий Акакиевич Башмачкин едва сводит концы с концами. Пределом его мечтаний является новая Шинель, на которую он и откладывает большую часть суммы. Однако, как только он добивается цели, сбывшуюся мечту мужчины уничтожает суровая реальность. Кто виноват в том, что человек становится маленьким? Каждый сможет ответить для себя сам на этот вопрос.

Анастасия Каторгина
Опубликовано: 02.05.2024 19:00 0 103
Тэги: афиша
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Люблю кино в начале мая: Wink.ru представляет премьеры месяца
Защищая Победу: остросюжетный исторический детектив «Операция “Карпаты”» выйдет на Wink.ru 25 апреля
К программе «Развитие» Новикомбанка за два года присоединились около 150 предприятий
Новикомбанк наращивает цифровые форматы обслуживания
ОПРОС
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение? 
Все опросы
Новости партнеров
Гражданство Болгарии по происхождению: как получить и какие плюсы болгарского паспорта
Как избавиться от мышей дома?
Что подарить коллегам на Пасху

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru