Концерты в честь Победы и драматические спектакли: что подготовили для калужан в ближайшую неделю

Майские праздники продолжаются.

Ко Дню Великой Победы в Калуге организовали множество концертов. Подробнее о них и других событиях, которые ожидаются в весенние праздничные дни, расскажем в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

6 мая в 19:00 состоится концерт «Сон берез».

В дни празднования Великой Победы солистка Дома музыки Полина Замкова представит свою сольную программу, посвященную Родине. Туда вошли песни о родных просторах, подвигах и светлой памяти. Также в концерте участвует ансамбль русских народных инструментов «Артель».

7 мая в 19:00 пройдет концерт «Опаленные той войной».

Музыкально-поэтическая программа посвящена годовщине Победы. В исполнении солистов прозвучат песни и стихи о Великой Отечественной войне. Концерт – память о том страшном времени, о юных ребятах ушедших на фронт, об осиротевших матерях и об опустевших городах и селах. 1418 дней, опалённых той войной…

8 мая в 19:00 состоится концерт «Первые шаги к успеху».

Это совместный проект Калужского дома музыки и ДШИ №1 им. Н. Ракова. Хоровой концерт также посвящен Дню Победы. Зрители услышат песни Ю. Шапорина, С. Туликова, Д. Тухманова и В.Соловьёва-Седого.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

6 мая в 13:00 пройдет концерт «Победный май».

Это представление организовано для учащихся общеобразовательных школ Калуги, с целью почтить память тех, кто сумел противостоять фашизму. Тем, кто сражался и пал на поле боя и, конечно, тем, кто сумел выжить в огне войны. Зрители услышат известные марши, а также песни военных лет и послевоенного периода в исполнении Губернского духового оркестра.

7 мая в 19:00 состоится концерт «Мы – наследники Победы!».

Юные артисты в память о подвиге советского народа представят музыкально-театрализованную программу. Зрители услышат песни военных лет, стихи и прозу о войне.

8 мая в 18:00 пройдет трансляция концерта ансамбля песни и пляски им. Александрова.

Дважды Краснознамённый ордена Красной Звезды академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова - это крупнейший военно-музыкальный коллектив страны. 12 октября 1928 года состоялось его первое концертное выступление в Центральном доме Красной Армии в составе 12 артистов. В репертуаре ансамбля свыше 2000 песен: солдатские, народные песни и танцы, духовная музыка. Музыкальные произведения отечественных авторов, а также классика от русских и зарубежных композиторов.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

3 мая в 18:30 пройдет спектакль «Онегин».

Молодому аристократу Евгению Онегину уже давно наскучила светская жизнь. Однажды у него умирает дядя, и франт отправляется в его имение, чтобы разобраться с наследством. В деревне в мужчину влюбляется чистая и невинная Татьяна, но тот отвергает девушку. Спустя годы Евгений встречает ее на балу в Москве и понимает, что упустил в своей жизни самое важное.

4 мая в 18:30 пройдет спектакль «Старший сын».

Бусыгин и его приятель Сильва под аккорды гитары провожают домой двух девушек и пропускают последнюю электричку. Делать нечего, приятелям приходится искать ночлег. И чтобы их пустили в дом, один из них представляется внебрачным сыном главы семейства, который приехал его навестить.

4 мая в 19:00 пройдет спектакль «Рок-н-ролл на скамейке».

Одинокая женщина за 40 безуспешно пытается найти свою вторую половинку. Но так ли она одинока? Ее ровесник, с которым она познакомилась на занятиях рок-н-роллом, уже давно пытается добиться внимания женщины. Чем закончится эта история, и сумеют ли герои станцевать главный танец в своей жизни, вы сможете узнать сами.

5 мая в 18:30 состоится спектакль «Гамлет».

Принц Гамлет мстит за смерть своего отца, которого, как оказалось, убил родной брат. В пьесе поднимается множество вопросов: действительно ли молодой человек любит верную ему Офелию? Спровоцировал ли призрак короля своего сына? И, в конце концов, принц лишился рассудка или он лишь ловкий манипулятор?

5 мая в 19:00 состоится спектакль «Письма любви».

Это постановка о несостоявшемся романе длиною в жизнь. Мелисса и Энди начинают писать друг другу письма с самого детства. В них они ссорятся, мирятся и признаются в чувствах друг к другу. Влюбленные пытаются соединиться, но их постоянно разносит течениями жизни, а их отношения продолжает жить лишь на бумаге.

6 мая в 18:30 состоится комедийный спектакль «Вас вызывает Таймыр».

СССР, гостиница «Москва». В общем номере останавливаются четверо незнакомых друг с другом постояльцев. У каждого из них есть свои рабочие планы в столице, однако один неожиданный звонок с Таймыра полностью их срывает.

7 мая в 18:30 пройдет спектакль «Ужин дураков».

Каждую среду успешный издатель Пьер Брошан устраивает с друзьями необычный ужин. Участник должен привести в гости дурака, приглашенный, естественно, не должен догадываться о своей роли. Тот, у кого окажется самый дурацкий дурак, выигрывает приз. Хозяин вечеринки был уверен, что на этот раз награда достанется именно ему. Но он и представить себе не мог, как за несколько часов чудаковатый гость полностью изменит его жизнь.

7 мая в 19:00 пройдет спектакль «Отчаянные мечтатели».

В основу этого спектакля легла книга Константина Циолковского «Вне Земли».

Четверо ученых разрабатывают план первого космического путешествия. Они проектируют и строят космический корабль, а потом, прихватив с собой двух любознательных девушек, стартуют с Земли. Зрители станут свидетелями взлета и парения космонавтов в невесомости, а еще строительства космической оранжереи и высадки на луну.

8 мая в 18:30 состоится спектакль «Катерина Измайлова».

Через трагическую любовную историю постановщик обращается к извечной теме – личной свободе ее границах. Гости увидят спектакль о безумной любви молодой купеческой жены Катерины к приказчику Сергею. Зрителям обещают много современной музыки и пластических номеров, которые наполнены мистическим смыслом.

8 мая в 19:00 пройдет спектакль «МАМАМЫЛАРАМУ».

В больничной палате встречаются совершенно разные женщины и делятся своими жизненными историями. Молодая девушка, многодетная мать, неформальная художница, проститутка и бизнесвумен неожиданно для себя понимают, что у них у всех есть что-то общее и, что все люди не такие, какими предпочитают казаться.

9 мая в 18:30 состоится спектакль «Абсолютно счастливые люди».

Это постановка создана на основе трех рассказов Василия Шукшина: «Чередниченко и цирк», «Сапожки», «Беспалый». Прозы писателя полны иронии и, конечно, любви к своему народу.

10 мая в 18:30 вновь пройдет «Ужин дураков».

10 мая в 19:00 состоится спектакль «Шинель».

Мелкий госслужащий Акакий Акакиевич Башмачкин едва сводит концы с концами. Пределом его мечтаний является новая Шинель, на которую он и откладывает большую часть суммы. Однако, как только он добивается цели, сбывшуюся мечту мужчины уничтожает суровая реальность. Кто виноват в том, что человек становится маленьким? Каждый сможет ответить для себя сам на этот вопрос.