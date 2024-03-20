«Задача у нас одна – максимально выкладываться»: калужские футболисты рассказали о планах на сезон

Главный тренер Михаил Белов рассказал о предстоящей игре с лидером турнирной таблицы - «Спартаком» из Костромы.

- Есть лидер, у них три игры и три победы, ноль пропущенных мячей. Через полчаса у нас будет теоретическое занятие по нашей прошлой игре, завтра обсудим игру со «Спартаком», - поделился своими планами Михаил Белов.

Главный тренер «Калуги» уточнил, что хорошо знаком со стилистикой игры этой команды.

- Завтра донесу свои мысли до игроков. После этого будем моделировать теорию на практике, разберем игру в атаке и определенные моменты игры в обороне, - рассказал тренер. – Мы знаем свои сильные стороны, покажем сильные и слабые стороны соперника.

Белов сделал акцент на том, что упор будет сделан на психологическую подготовку футболистов, а с функционалом проблем у команды нет. После трех туров команда набрала два очка, что заставляет болельщиков поволноваться, хотя от третьего места, «Калугу» отделяет всего три очка, а от первого целых семь.

После игры с курским «Авангардом» казалось, что команда потеряла мотивацию, но во втором тайме игры с ивановским «Текстильщиком» калужские футболисты словно феникс, возродились из пепла, и показали свой лучший результат за сезон. Даже болельщики местной команды пришли в восторг от игры приезжей команды. «Калуга» сейчас играет по четко выстроенной схеме, которая наконец-то начала работать и приносить вот такой яркий результат.

- Нюансы я вам все рассказать не могу, вдруг тут кто-то из Костромы подслушивает, - пошутил Белов перед журналистами.

Представители СМИ единогласно отметили особую роль болельщиков, которые ездят за командой в достаточно далекие поездки.

- Всегда приезжают и поддерживают нас, спасибо большое. Нам очень нужна ваша поддержка, я приглашаю всех на игру, - с улыбкой рассказал вице-капитан «Калуги» Дмитрий Каменщиков. Форвард – любимчик калужан и примерный семьянин.

Отвечая на вопрос про трансферную кампанию, Белов отметил, что, скорее всего, в составе «Калуги» не появится новых игроков.

- К нам приезжали двое ребят в Подольск, но они не подошли по определенным параметрам. До 2 апреля у нас еще есть возможность дозаявить, но есть своеобразные условия, что, когда игрок расторгает контракт, клубу надо успеть подать на него заявку, - рассказал тренер. – 99%, что никого больше не будет. Все, кто у нас есть – это обойма. Жалко, что пока есть травмированные люди, мы их ждем на поле, пусть и не к следующей игре, но на выезде с «Мушуком» будет достаточно полный состав.

Также у Белова спросили про результат прошедших трех игр и о том, можно ли назвать это адаптационным периодом к новому дивизиону или вопросом удачи.

- Пять игр на сборах показали нашу высокую конкурентоспособность. На контрольных играх ты не играешь за деньги, очки или место, а тут уже психологически большое давление, - отметил тренер. – Не каждый молодой игрок справится с волнением, активной поддержкой болельщиков. У нас есть период адаптации, но я надеюсь, что он уже прошел. Команда сбалансирована по возрасту, у футболистов сейчас самое время, чтобы себя показать.

Рассуждая про планы на сезон Белов уточнил, что чемпионат довольно своеобразный.

- Две подгруппы – «Серебро» и «Золото». Четыре команды попадают в золотую подгруппу, никто не вылетает во вторую лигу. Желательно не занимать 9-е или 10-е место, - отметил Белов. Задача у нас одна - в каждой игре максимально выкладываться. Мотивация у игроков высокая, хотят занять не меньше четвертого места.

Капитан команды Николай Суханов все еще не может играть. В начале сезона у всех болельщиков был вопрос: «А Коля выйдет на поле?». Однако скорее всего, до конца сезона мы не увидим харизматичного и талантливого капитана ФК «Калуга». Судя по информации клуба, Николай повредил ахиллово сухожилие.

Мы задали вице-капитану Дмитрию Каменщикову вопрос о том, какого ему сейчас в одиночку справляться с обязанностями капитана и на поле, и в раздевалке.

- С Колей мы на связи, он очень хочет вернутся. Мы его ждем, - ответил Каменщиков. – Мы всегда раньше разделяли обязанности между собой, у нас все взаимозаменяемо, сейчас все в рабочем режиме.

В эту субботу «Калуга» встретится с костромским «Спартаком». Игра начнется в 14:00 на стадионе «Орбита».