Борьба ФК «Калуга» и ивановского «Текстильщика» завершилась эмоциональной ничьей

В прохладный мартовский вечер на поле и трибунах в Иваново было жарко. ФК «Калуга» сыграл на выезде с местным «Текстильщиком» со счетом 1:1.
В первом тайме преимущество было на стороне хозяев поля. Калужский голкипер Артем Герасимов сделал несколько спасительных сейвов, но на 33 минуте бомбардир «Текстильщика» Алексей Скворцов не простил ошибку в обороне гостей и пробил в пустые ворота.
На 47 минуте ФК «Калуга» реализовал свой первый интересный момент. Новичок «Калуги» Дмитрий Захаров забил в ворота «Текстильщика» с передачи Дмитрия Каменщикова.
Во втором тайме воспитанники Михаила Белова показали характер и заставили забыть об ошибках первого. «Текстильщик» перестал владеть мячом. На 89 минуте Даниил Новиков накрутил троих футболистов команды соперника, осуществил передачу, но, мимо. Сразу после этого центральный нападающий «Калуги» Максим Ставцев пробил в левый нижний угол, но голкипер хозяев поля Тимофей Кашинцев спас команду.
Футболисты ФК «Калуга» показали болельщикам свою выносливость и волю к победе, пусть только и во втором тайме. Огромное количество передач заставило болельщиков «Текстильщика» изрядно поволноваться.
«Калугу» приехали поддержать десять человек. Команда показала событийный и красивый футбол, доказала преданным фанатам свою волю к победе.
Следующая игра ФК «Калуга» состоится дома на стадионе «Орбита» 23 марта. Футболисты встретятся с лидером турнирной таблицы ФК «Спартак» из Костромы.
В данный момент ФК «Калуга» занимает 9 строчку, набрав по итогам 3 тура 2 очка.
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