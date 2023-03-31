«Фольксваген» подал ходатайство о снятии ареста с завода в Калуге

На прошлой неделе стало известно об аресте активов компании «Фольксваген» в Калуге после подачи в суд иска нижегородским «ГАЗом». Под ограничения попал и находящийся в Калуге немецкий завод. Однако 28 марта «Фольксваген» сам обратился в суд с ходатайством.

Согласно информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Нижегородской области, «Фольксваген» просит снять ограничения на свою собственность.

Суд будет рассматривать дело 3 апреля.

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