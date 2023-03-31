В Калужской области 16-летний мальчик спас мужчину, который тонул на затопленной улице

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района 16-летний Егор Титов спас мужчину, который едва не утонул в вышедшей из берегов реке Суходрев. Об этом вечером в пятницу, 31 марта, сообщил глава районной администрации Егор Вирков.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина шел к сестре и решил срезать путь через затопленный участок улицы Бумажной. Не в итоге упал, оказался в воде и начал тонуть.

Заметивший это 16-летний школьник не растерялся и бросился в ледяную воду. Мальчику удалось вытащить мужчину.

Прибывшие сотрудники МЧС на лодке доставили пострадавшего к врачам. Его жизнь удалось спасти.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.