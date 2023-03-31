В Калуге 60-летней женщине выдвинули обвинения за падение глыбы льда на семью с ребенком

Вечером в пятницу, 31 марта, прокуратура Калужской области сообщила о завершении расследования уголовного дела о падении глыбы льда на трех человек в Калуге, которое произошло год назад.



Тогда 44-летний мужчина, женщина и их сын-подросток проходили через арку на площади Старый Торг. В этот момент лед упал с крыши дома №5 и обрушился на них.

Женщина и подросток отделались ушибами. Основной удар пришелся на мужчину. Ему понадобилась госпитализация, травмы были тяжелыми.

Обвиняемой по делу проходит 60-летняя начальница отдела организационно-контрольной и кадровой работы Фонда имущества Калужской области. Именно она должна была следить за состоянием крыши.

Женщине грозит до года лишения свободы.

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